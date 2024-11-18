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    18 ноября 2024, 12:50 • Справки

    Как государство помогает вернуть часть денег за лечение

    Как государство помогает вернуть часть денег за лечение
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Медицинские расходы порой могут составлять существенную часть семейного бюджета, особенно если речь идет о дорогостоящем лечении. Государство предоставляет возможность частично компенсировать эти затраты. Расскажем о том, что такое социальный налоговый вычет на лечение, кому он положен и что потребуется для его оформления.

    Российские граждане могут вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ), потраченного на получение услуг в области медицины, а также на покупку лекарств, которые были назначены лечащим врачом. Простыми словами, государство возвращает вам 13% от суммы, которая была потрачена на восстановление здоровья.

    Кому положен налоговый вычет за лечение?

    Речь идет о довольно широком круге лиц. Вычет могут получить налогоплательщики, которые оплачивали медицинские счета – причем как для себя, так и для своих близких. В частности, вычет предоставляется на:

    – Собственное лечение. Это могут быть любые медицинские услуги – от посещения терапевта до сложных хирургических операций, а также покупка лекарств по рецепту врача.

    – Лечение матери или отца. Правда, только собственных, поскольку родители супруга/супруги в этот круг лиц не попадают.

    – Лечение детей, если им еще не исполнилось 18 лет или, при условии, что они продолжают очное обучение, 23 лет.

    – Лечение супруга/супруги. Если ваш муж или ваша жена проходят лечение, а вы оплачиваете эти расходы, у вас появляется возможность вернуть часть расходов обратно в семейный бюджет.

    За какие медицинские услуги можно получить налоговый вычет?

    Полный и актуальный перечень медицинских услуг, по которым предоставляется налоговый вычет, утвержден постановлением правительства РФ № 458. Сам список обширный и включает в себя:

    – Диагностические процедуры: УЗИ, различные анализы (кровь, моча, биопсия), рентген, флюорография и другие методы исследования.

    – Приемы врачей: консультации терапевтов, педиатров, хирургов, стоматологов, гинекологов, а также специалистов узкого профиля (эндокринологи, аллергологи и др.).

    – Стоматологические услуги: лечение кариеса, удаление зубов, протезирование (коронки, имплантаты), отбеливание, установка брекетов.

    – Медицинская реабилитация: курсы реабилитации после травм или операций, физиотерапевтические процедуры.

    – Путевки на санаторно-курортное лечение с целью восстановления здоровья.

    – Хирургические операции: удаление опухолей, лечение заболеваний внутренних органов, травм и других патологий.

    – Эндопротезирование суставов: замена поврежденных на искусственные.

    – Имплантация медицинских устройств: установка кардиостимуляторов, искусственных клапанов сердца, металлических конструкций при переломах.

    – Лечение хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета, бронхиальной астмы.

    – Ведение беременности и роды: оплата услуг акушера-гинеколога, родовспоможение.

    – Ассистированные репродуктивные технологии: ЭКО, ИКСИ и другие методы лечения бесплодия.

    Сколько можно получить в качестве вычета на лечение?

    Давайте разберемся, какие ограничения и возможности существуют при получении этого вычета.

    Базовый размер вычета исчисляется исходя из суммы, ограниченной в 120 тыс. рублей на 2024 год. Если ваши расходы превышают эту планку, компенсация от государства гарантирована именно в пределе этих трат – 13% возвращаются от этой суммы.

    Таким образом, в качестве вычета на лечение можно вернуть 15,6 тыс. рублей в год. За три года (возврат можно оформить сразу за такой период) накапливается максимальная сумма в 46,8 тыс. рублей.

    С 2025 года максимальная сумма расходов увеличивается до 150 тыс. рублей, а вернуть можно 19,5 тыс. рублей, если речь идет о гражданах, которые платят НДФЛ по ставке в 13%, или 22,5 тыс. рублей, если налоговая ставка гражданина составляет 15%.

    Даже если в 2025 году ваша налоговая ставка увеличилась и составляет 15%, 18%, 20% или 22%, то за предыдущие годы вернуть будет можно только 13% – ведь в этот период НДФЛ с вашей зарплаты был именно таким.

    В случае, если вычет за определенный год не был использован полностью, его остаток не переносится на последующий период.

    Для кого отменен лимит по налоговому вычету на лечение?

    Особое правило действует для тех, кто нуждается в прохождении дорогостоящего лечения. В таком случае лимит отменяется и сумма налогового вычета не ограничивается. То есть можно сделать возврат 13% (или 15% в зависимости от налоговой ставки) суммы, потраченной на такое лечение.

    Что считается дорогостоящим лечением? Перечень утверждается правительством России и регулярно обновляется. Обычно в него входят сложные хирургические операции, трансплантация органов, лечение онкологических заболеваний и другие виды медицинской помощи, требующие значительных финансовых затрат. Также в список входят лечение аномалий, которые были обнаружены у ребенка при рождении, а также лечение бесплодия и процедура ЭКО.

    Какие документы потребуются для оформления вычета на лечение

    Чтобы успешно оформить вычет и получить выплату, нужно подготовить пакет документов, подтверждающих ваши расходы на медуслуги. Перечень необходимых документов может незначительно варьироваться в зависимости от конкретной ситуации, однако есть несколько обязательных бумаг, которые потребуются в любом случае.

    Основной пакет документов:

    – Справка 2-НДФЛ. Документ может выдать работодатель. В электронном виде справку можно получить на госуслугах или в личном кабинете на сайте ФНС.

    Документ содержит информацию о суммах начисленных и удержанных налогов за тот год, когда вы оплачивали медицинские услуги. Справка 2-НДФЛ подтверждает, что вы действительно уплатили подоходный налог, с которого и будет возвращен вычет.

    – Справка об оплате медуслуг, которую выдают как государственные, так и частные медицинские учреждения. В ней указываются вид оказанной услуги, ее стоимость и другие необходимые данные. Согласно разъяснениям ФНС, наличие этой справки является достаточным основанием для получения налогового вычета.

    Дополнительные документы (при необходимости):

    – Копия договора на оказание медицинских услуг. Требуется не всегда, но при необходимости им можно подтвердить факт оказания медицинских услуг и их стоимости.

    – Копия лицензии медорганизации. Она может понадобится, если в договоре об оказании услуг не указаны реквизиты лицензии медучреждения. Так в налоговой убедятся в законности деятельности организации.

    – Копии документов о родстве – в ситуации, когда речь идет о расходах на лечение ближайших родных.

    – Копии чеков на покупку лекарственных препаратов. Если вы получали налоговый вычет за приобретенные лекарства, то необходимо предоставить копии чеков, подтверждающих оплату.

    Рецепт на лекарственные препараты

    Особое внимание следует уделить рецептам на лекарственные препараты. Для получения налогового вычета рецепт должен быть оформлен на специальном бланке и содержать штамп «Для налоговых органов РФ» и ИНН плательщика налогов.

    С полным пакетом документов можно либо лично обратиться в отделение налоговой службы, либо подать все документы через личный кабинет на сайте ФНС или через Госуслуги.

    Заключение

    Налоговый вычет на лечение – это важный социальный инструмент, который позволяет государству поддерживать граждан в трудный жизненный период.

    Почему это важно:

    – Благодаря этому «кэшбеку от государства» медуслуги становятся более доступными для широких слоев населения, особенно для тех, кто столкнулся с высокозатратным лечением.

    – Зная о возможности получить компенсацию части расходов, люди чаще обращаются за медицинской помощью на ранних стадиях заболевания, что способствует более эффективному лечению.

    – Возвращая часть уплаченного налога, государство помогает семьям справиться с финансовыми трудностями, связанными с болезнью.

    – Вычет способствует развитию частной медицины и повышению качества медицинских услуг в целом.

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