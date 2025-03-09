  • Новость часаЭкс-глава МО Британии предложил ЕС создать свою оборонную структуру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Западе готовятся залить Россию деньгами
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР
    Итальянская газета сообщила об отступлении ВСУ из Курской области
    Стало известно о планах Китая оптимизировать визовый режим с Россией
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    27 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    33 комментария
    9 марта 2025, 16:25 • Справки

    Можно ли пожилым людям плавать в бассейне

    Можно ли пожилым людям плавать в бассейне
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Плавание – это особенный вид физической активности, который подходит для людей любого возраста, в том числе и для пожилых. В отличие от других видов спорта плавание не создает большой нагрузки на суставы и позвоночник, что делает его идеальным выбором для людей с артритом, артрозом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Расскажем о пользе занятий в бассейне для людей пенсионного возраста.

    Можно ли плавать пожилым людям

    С возрастом физическая активность становится особенно важной для поддержания здоровья и качества жизни. Плавание – один из самых щадящих и эффективных видов физической нагрузки, который подходит для людей любого возраста, включая пожилой.

    Исследования подтверждают, что плавание оказывает комплексное благотворное воздействие на организм пожилых людей. Оно не только укрепляет мышцы и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, но и способствует улучшению психоэмоционального состояния, когнитивных функций и общего качества жизни.

    Чем полезно плавание в бассейне?

    – Гармоничное развитие мышц. Во время плавания задействованы почти все группы мышц, в результате они развиваются и укрепляются равномерно. Плавание делает спину сильнее, формирует правильную осанку, а также является профилактикой заболеваний опорно-двигательной системы.

    – Вода снижает нагрузку на суставы, потому плавание прямо показано тем, кто страдает от симптомов артроза или артрита. Даже пациентам после замены суставов медики часто рекомендуют заниматься плаванием – но разрешение в каждом конкретном случае должен дать лечащий врач.

    – Движения в воде мягкие и плавные, что снижает риск травм и растяжений и выгодно отличает этот вид активности от многих других.

    – Плавание – эффективный способ сжигания калорий и борьбы с лишним весом. Регулярные занятия помогают уменьшить жировые отложения, подтянуть мышцы и улучшить контуры тела.

    – Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Плавание укрепляет сердечную мышцу, снижает артериальное давление и улучшает кровообращение. Это отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

    – Плавание способствует развитию дыхательной системы. Во время заплыва человек делает глубокие вдохи и выдохи, вентиляция легких улучшается, увеличивается их объем. По этой причине людям с астмой полезно плавать.

    – Улучшение состояния кожи. Вода оказывает массажное воздействие на кожу, улучшая ее эластичность и тонус. Плавание способствует очищению кожи от токсинов и шлаков, делая ее более здоровой и сияющей.

    Важно: с возрастом у пожилых людей происходит естественное снижение мышечной массы, что является фактором риска для развития различных заболеваний, таких как остеопороз, саркопения и другие. Занятия плаванием в бассейне могут стать эффективным способом профилактики и борьбы с этой проблемой. Вода создает щадящие условия для суставов и мышц, позволяя пожилым людям выполнять упражнения без излишней нагрузки и риска травм.

    Регулярные тренировки в бассейне способствуют укреплению мышечного каркаса, увеличению мышечной массы и улучшению общего физического состояния. Плавание также помогает улучшить координацию движений, баланс и снизить риск падений, что особенно важно для пожилых людей.

    Психоэмоциональное здоровье

    – Снятие стресса и расслабление. Во время занятия физкультурой в человеческом организме вырабатываются эндорфины – гормоны радости и счастья. Настроение и общее самочувствие у человека, занимающегося физической активностью, улучшается. Это справедливо для многих видов деятельности, но именно вода обладает особым успокаивающим эффектом, помогает снять стресс, напряжение и тревогу.

    – Улучшение сна. Регулярные занятия плаванием нормализуют сон, делая его более глубоким и крепким.

    – Достижение результатов в плавании, улучшение физической формы и состояния здоровья повышают самооценку и уверенность в себе.

    Когнитивные способности

    – Развитие координации. Плавание требует слаженной работы всего тела, что способствует развитию координации движений и улучшению баланса.

    – Улучшение когнитивных функций. Плавание, особенно если сочетать его со счетом гребков и вдохов, тренирует память и внимание.

    – Стимуляция умственной деятельности. Усиленное кровообращение мозга во время плавания благотворно влияет на умственные способности и когнитивные функции.

    – Социализация. Людям пенсионного возраста, которые прекратили трудовую деятельность, часто может не хватать общения, а посещение бассейна может стать отличной возможностью для общения с другими людьми, которые разделяют общие интересы.

    Когда пожилому человеку не стоит заниматься плаванием?

    Несмотря на многочисленные преимущества, плавание имеет и некоторые противопоказания для пожилых людей. Так, от занятий стоит воздержаться в периоды обострения хронических заболеваний или во время простуд – впрочем, эта рекомендация справедлива для людей любого возраста.

    Отдельные рекомендации быть осторожными дают врачи пенсионерам во время купания в жару – температура воздуха и температура воды в бассейне могут сильно отличаться в знойный день. Если столбики термометров штурмуют отметки выше 25 градусов, то погружаться в прохладную воду людям пенсионного возраста стоит не спеша. Как поясняют специалисты, из-за резкого скачка температуры в теле происходит рефлекторное сужение сосудов, которое в случае с людьми старшего возраста, особенно у которых уже есть проблемы со здоровьем, грозит обернуться инсультом или остановкой сердца.

    Погружение в прохладную воду должно происходить постепенно – следует сперва смочить руки, лицо и шею.

    Оценить состояние организма перед началом регулярных тренировок поможет консультация у терапевта. Специалист даст индивидуальные рекомендации по интенсивности и продолжительности тренировок.

    Как правильно плавать в бассейне: советы людям старшего возраста

    1. Перед входом в воду выполните легкую разминку: растяните мышцы, сделайте махи руками и ногами. Это поможет избежать травм.

    2. Дышите ритмично: выдыхайте в воду, вдыхайте над водой. Не задерживайте дыхание, это может вызвать усталость.

    3. Следите за положением тела: держите тело горизонтально, чтобы минимизировать сопротивление воды. Голова, плечи и бедра должны быть на одной линии.

    4. Ноги должны двигаться от бедра, а не от колена. Избегайте слишком сильных ударов, чтобы не тратить лишнюю энергию.

    5. Стремитесь к правильной технике гребков. Руки должны входить в воду плавно, без брызг. Следите за тем, чтобы гребок был глубоким и мощным.

    Что понадобится для занятий плаванием?

    Чтобы плавание было комфортным, важно правильно подобрать снаряжение:

    1. Купальник или плавки: выбирайте облегающие модели из быстросохнущих материалов.

    2. Шапочка: защищает волосы от хлора и уменьшает сопротивление воды.

    3. Очки: предотвращают раздражение глаз и улучшают видимость под водой.

    Совет: регулярно мойте снаряжение после использования, чтобы продлить срок его службы.

    Общие рекомендации по посещению бассейна для пенсионеров

    Соблюдайте дорожки. Если бассейн разделен на дорожки, выбирайте ту, которая соответствует вашему уровню подготовки (например, медленная, средняя, быстрая). Плавайте по правой стороне дорожки, чтобы избежать столкновений.

    Перед входом в воду примите душ, чтобы смыть косметику и пот.

    Начинайте занятия плаванием с легких и непродолжительных тренировок дважды-трижды в неделю. Избегайте переутомления.

    Старайтесь посещать бассейн в такое время, когда там мало посетителей.

    Не плавайте с полным и пустым желудком – приходите в бассейн через два-три часа после еды.

    При ухудшении самочувствия прекратите занятия.

    Заключение

    Плавание – чрезвычайно полезное занятие для людей старшего возраста. Оно оказывает комплексное воздействие на организм, способствуя укреплению здоровья, улучшению физической формы и психоэмоционального состояния. Регулярные занятия плаванием помогают пожилым людям сохранить активность и бодрость на долгие годы, предотвращая развитие многих возрастных заболеваний и улучшая качество их жизни.

    Главное
    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink
    Появились предполагаемые кадры российских военных в газовой трубе в Судже
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
    Ветеран СВО рассказал о своих выводах из допросов боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды»
    Датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве
    Нацистская символика найдена в освобожденных домах Курской области
    Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

    Перейти в раздел

    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      0 комментариев
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

      27 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

      33 комментария
    Перейти в раздел

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............