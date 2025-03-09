Можно ли пожилым людям плавать в бассейне

Tекст: Ольга Никитина

Можно ли плавать пожилым людям

С возрастом физическая активность становится особенно важной для поддержания здоровья и качества жизни. Плавание – один из самых щадящих и эффективных видов физической нагрузки, который подходит для людей любого возраста, включая пожилой.

Исследования подтверждают, что плавание оказывает комплексное благотворное воздействие на организм пожилых людей. Оно не только укрепляет мышцы и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, но и способствует улучшению психоэмоционального состояния, когнитивных функций и общего качества жизни.

Чем полезно плавание в бассейне?

– Гармоничное развитие мышц. Во время плавания задействованы почти все группы мышц, в результате они развиваются и укрепляются равномерно. Плавание делает спину сильнее, формирует правильную осанку, а также является профилактикой заболеваний опорно-двигательной системы.

– Вода снижает нагрузку на суставы, потому плавание прямо показано тем, кто страдает от симптомов артроза или артрита. Даже пациентам после замены суставов медики часто рекомендуют заниматься плаванием – но разрешение в каждом конкретном случае должен дать лечащий врач.

– Движения в воде мягкие и плавные, что снижает риск травм и растяжений и выгодно отличает этот вид активности от многих других.

– Плавание – эффективный способ сжигания калорий и борьбы с лишним весом. Регулярные занятия помогают уменьшить жировые отложения, подтянуть мышцы и улучшить контуры тела.

– Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Плавание укрепляет сердечную мышцу, снижает артериальное давление и улучшает кровообращение. Это отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

– Плавание способствует развитию дыхательной системы. Во время заплыва человек делает глубокие вдохи и выдохи, вентиляция легких улучшается, увеличивается их объем. По этой причине людям с астмой полезно плавать.

– Улучшение состояния кожи. Вода оказывает массажное воздействие на кожу, улучшая ее эластичность и тонус. Плавание способствует очищению кожи от токсинов и шлаков, делая ее более здоровой и сияющей.

Важно: с возрастом у пожилых людей происходит естественное снижение мышечной массы, что является фактором риска для развития различных заболеваний, таких как остеопороз, саркопения и другие. Занятия плаванием в бассейне могут стать эффективным способом профилактики и борьбы с этой проблемой. Вода создает щадящие условия для суставов и мышц, позволяя пожилым людям выполнять упражнения без излишней нагрузки и риска травм.

Регулярные тренировки в бассейне способствуют укреплению мышечного каркаса, увеличению мышечной массы и улучшению общего физического состояния. Плавание также помогает улучшить координацию движений, баланс и снизить риск падений, что особенно важно для пожилых людей.

Психоэмоциональное здоровье

– Снятие стресса и расслабление. Во время занятия физкультурой в человеческом организме вырабатываются эндорфины – гормоны радости и счастья. Настроение и общее самочувствие у человека, занимающегося физической активностью, улучшается. Это справедливо для многих видов деятельности, но именно вода обладает особым успокаивающим эффектом, помогает снять стресс, напряжение и тревогу.

– Улучшение сна. Регулярные занятия плаванием нормализуют сон, делая его более глубоким и крепким.

– Достижение результатов в плавании, улучшение физической формы и состояния здоровья повышают самооценку и уверенность в себе.

Когнитивные способности

– Развитие координации. Плавание требует слаженной работы всего тела, что способствует развитию координации движений и улучшению баланса.

– Улучшение когнитивных функций. Плавание, особенно если сочетать его со счетом гребков и вдохов, тренирует память и внимание.

– Стимуляция умственной деятельности. Усиленное кровообращение мозга во время плавания благотворно влияет на умственные способности и когнитивные функции.

– Социализация. Людям пенсионного возраста, которые прекратили трудовую деятельность, часто может не хватать общения, а посещение бассейна может стать отличной возможностью для общения с другими людьми, которые разделяют общие интересы.

Когда пожилому человеку не стоит заниматься плаванием?

Несмотря на многочисленные преимущества, плавание имеет и некоторые противопоказания для пожилых людей. Так, от занятий стоит воздержаться в периоды обострения хронических заболеваний или во время простуд – впрочем, эта рекомендация справедлива для людей любого возраста.

Отдельные рекомендации быть осторожными дают врачи пенсионерам во время купания в жару – температура воздуха и температура воды в бассейне могут сильно отличаться в знойный день. Если столбики термометров штурмуют отметки выше 25 градусов, то погружаться в прохладную воду людям пенсионного возраста стоит не спеша. Как поясняют специалисты, из-за резкого скачка температуры в теле происходит рефлекторное сужение сосудов, которое в случае с людьми старшего возраста, особенно у которых уже есть проблемы со здоровьем, грозит обернуться инсультом или остановкой сердца.

Погружение в прохладную воду должно происходить постепенно – следует сперва смочить руки, лицо и шею.

Оценить состояние организма перед началом регулярных тренировок поможет консультация у терапевта. Специалист даст индивидуальные рекомендации по интенсивности и продолжительности тренировок.

Как правильно плавать в бассейне: советы людям старшего возраста

1. Перед входом в воду выполните легкую разминку: растяните мышцы, сделайте махи руками и ногами. Это поможет избежать травм.

2. Дышите ритмично: выдыхайте в воду, вдыхайте над водой. Не задерживайте дыхание, это может вызвать усталость.

3. Следите за положением тела: держите тело горизонтально, чтобы минимизировать сопротивление воды. Голова, плечи и бедра должны быть на одной линии.

4. Ноги должны двигаться от бедра, а не от колена. Избегайте слишком сильных ударов, чтобы не тратить лишнюю энергию.

5. Стремитесь к правильной технике гребков. Руки должны входить в воду плавно, без брызг. Следите за тем, чтобы гребок был глубоким и мощным.

Что понадобится для занятий плаванием?

Чтобы плавание было комфортным, важно правильно подобрать снаряжение:

1. Купальник или плавки: выбирайте облегающие модели из быстросохнущих материалов.

2. Шапочка: защищает волосы от хлора и уменьшает сопротивление воды.

3. Очки: предотвращают раздражение глаз и улучшают видимость под водой.

Совет: регулярно мойте снаряжение после использования, чтобы продлить срок его службы.

Общие рекомендации по посещению бассейна для пенсионеров

Соблюдайте дорожки. Если бассейн разделен на дорожки, выбирайте ту, которая соответствует вашему уровню подготовки (например, медленная, средняя, быстрая). Плавайте по правой стороне дорожки, чтобы избежать столкновений.

Перед входом в воду примите душ, чтобы смыть косметику и пот.

Начинайте занятия плаванием с легких и непродолжительных тренировок дважды-трижды в неделю. Избегайте переутомления.

Старайтесь посещать бассейн в такое время, когда там мало посетителей.

Не плавайте с полным и пустым желудком – приходите в бассейн через два-три часа после еды.

При ухудшении самочувствия прекратите занятия.

Заключение

Плавание – чрезвычайно полезное занятие для людей старшего возраста. Оно оказывает комплексное воздействие на организм, способствуя укреплению здоровья, улучшению физической формы и психоэмоционального состояния. Регулярные занятия плаванием помогают пожилым людям сохранить активность и бодрость на долгие годы, предотвращая развитие многих возрастных заболеваний и улучшая качество их жизни.