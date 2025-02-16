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    16 февраля 2025, 18:10 • Справки

    Стоит ли покупать беговую дорожку домой

    Стоит ли покупать беговую дорожку домой
    @ Christian Vorhofer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бег – это один из самых доступных и эффективных способов поддерживать физическую форму, бороться с лишним весом и улучшить общее состояние здоровья. Но современный ритм жизни, а также реалии суровой российской зимы с опасной гололедицей часто не оставляют времени, сил или возможности не только на пробежки, но даже на комфортные прогулки на свежем воздухе. В этом случае на помощь может прийти беговая дорожка для дома. Стоит ли покупать такой тренажер и где гарантии, что уже совсем скоро он не превратится в вешалку для одежды?

    Очевидные минусы беговой дорожки

    – Беговая дорожка занимает много места в квартире, что может стать проблемой для людей, живущих в небольших помещениях.

    – Хорошая беговая дорожка – это дорогое удовольствие, которое может позволить себе не каждый.

    – Зависимость от электросети (для электрических моделей). В случае отключения электричества вы не сможете воспользоваться дорожкой.

    – Шум (некоторые модели). Некоторые беговые дорожки могут быть достаточно шумными, что может мешать окружающим.

    – Беговые дорожки требуют регулярного обслуживания, такого как смазка и чистка.

    – Кому-то бег на дорожке может показаться скучным и однообразным.

    Если перечисленные факторы имеют для вас решающее значение, то приобретать беговую дорожку домой вам, возможно, и не стоит. Но чтобы принять взвешенное решение, расскажем о плюсах беговой дорожки и о том, какую пользу может принести такая покупка.

    Беговая дорожка или бег по улице – что лучше?

    В конечном итоге это вопрос субъективных предпочтений, однако у беговых дорожек есть целый ряд преимуществ, самое главное из которых в том, что вот она, всегда доступна и всегда под рукой, когда вам захочется дать нагрузку ногам.

    Система амортизации в беговой дорожке значительно снижает нагрузку на суставы в процессе бега или ходьбы – и это выгодно отличает такую тренировку от бега по асфальту или тропе. Это особенно важно для людей с избыточным весом или проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Не только бег, но даже прогулка на специальном пружинящем покрытии будет более щадящей для ваших ног.

    Эффективность беговой дорожки: хочешь – беги, хочешь – иди

    Беговая дорожка – это универсальный тренажер, который подойдет людям с разным уровнем физической подготовки и разными целями. Хотите сбросить лишний вес? Бегите! Хотите укрепить здоровье и поддержать форму? Идите! Главное – двигайтесь!

    И ходьба, и бег приносят пользу для здоровья. Бег – это более интенсивная нагрузка, которая помогает сжигать больше калорий и укреплять сердечно-сосудистую систему. Однако бег может быть противопоказан людям с проблемами с суставами или большим избыточным весом. В этом случае на помощь приходит ходьба – более мягкий вид нагрузки, который подходит практически всем. Она также помогает сжигать калории, укреплять мышцы и кости, улучшать настроение и снижать уровень стресса.

    Купить беговую дорожку или абонемент в фитнес-клуб: что выгоднее

    Беговая дорожка – это, безусловно, не самая дешевая покупка. Качественные полупрофессиональные модели могут стоить 50–100 тыс. рублей, а стоимость профессиональных тренажеров уровня хороших залов улетает далеко за 100 тыс. рублей.

    Однако если посмотреть на ситуацию под другим углом, то беговая дорожка – это не статья расходов, а инвестиция в ваше здоровье и экономия в долгосрочной перспективе. Там, по данным за 2024 год, в среднем россияне тратят на фитнес 33 тыс. рублей в год. Для Москвы этот показатель составляет 43 тыс. рублей в год. Это значит, что, покупая беговую дорожку, которая прослужит вам несколько лет, вы экономите значительную сумму денег.

    Конечно, можно возразить, что абонемент в фитнес-клуб – это не только беговая дорожка, но и другие тренажеры, групповые занятия, бассейн и т.д. Однако если ваша основная цель – это бег или ходьба, то беговая дорожка дома станет для вас отличной альтернативой.

    К тому же это важно для тех, кого волнуют вопросы гигиены, ведь беговая дорожка дома будет вашим личным тренажером, который не придется делить с другими людьми – разве что с родными и близкими, которые, вдохновившись вашим примером, тоже захотят заниматься ходьбой или бегом.

    Как выбрать беговую дорожку

    Существует несколько разновидностей беговых дорожек, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества.

    Механические беговые дорожки

    Самый простой и доступный вид беговых дорожек. Приводятся в движение за счет мускульной силы человека, то есть бегун сам толкает полотно.

    Преимущества:

    – Не зависят от электросети.

    – Компактные и легкие.

    – Низкая цена.

    Недостатки:

    – Неравномерность хода.

    – Повышенная нагрузка на суставы. Такие дорожки строго не рекомендуются людям с повышенной массой тела, тем, кто хочет использовать дорожку для похудения, людям с варикозным расширением вен и в целом с проблемными ногами.

    Механические дорожки больше подходят для ходьбы и легкой пробежки, чем для интенсивных тренировок.

    Магнитные беговые дорожки

    Усовершенствованный вариант механических дорожек. Оснащены магнитной системой, которая создает сопротивление и обеспечивает более плавный ход.

    Преимущества:

    – Плавный и тихий ход.

    – Регулировка нагрузки.

    – Долговечность.

    Недостатки:

    – Более высокая цена, чем у механических дорожек.

    – Ограниченный функционал.

    Магнитные дорожки – хороший выбор для тех, кто хочет получить более комфортные условия для тренировок, чем на механических дорожках.

    Электрические беговые дорожки

    Это самые современные устройства для бега в домашних условиях. Обладают большим количеством функций, в том числе могут измерять ваш пульс в процессе тренировки, что очень важно, когда речь идет о кардионагрузке. Такие дорожки оснащены электромотором, который приводит в движение беговое полотно.

    Преимущества:

    – Плавный и равномерный ход.

    – Широкий диапазон скоростей и угла наклона.

    – Разнообразие программ тренировок.

    – Амортизация.

    Недостатки:

    – Высокая цена.

    – Зависимость от электросети.

    – Большие габариты.

    Электрические дорожки идеально подходят для серьезных занятий спортом, включая бег на высокой скорости и имитацию подъема в гору.

    Складные беговые дорожки

    Как механические, так и электрические беговые дорожки могут быть складными. Это удобно для хранения и экономии места в квартире. Некоторые модели могут поместиться у вас под кроватью или под диваном.

    На что обратить внимание при выборе беговой дорожки

    – Мощность двигателя (для электрических моделей): чем выше мощность, тем большую скорость может развить дорожка и тем больший вес пользователя она выдержит.

    – Размеры бегового полотна: ширина и длина полотна должны соответствовать вашему росту и комплекции. Компактные модели могут иметь полотно шириной 40–45 см, а полупрофессиональные и профессиональные модели – от 50 см и шире, что позволяет заниматься людям с крупной комплекцией и большой массой.

    – Максимальный вес пользователя: дорожка должна выдерживать ваш вес с запасом.

    – Угол наклона: возможность регулировки угла наклона позволяет имитировать бег по пересеченной местности и увеличивать нагрузку. Небольшой угол наклона, до 5–10 градусов, может существенно улучшить эффективность тренировки, при этом сам пользователь даже не почувствует разницы.

    – Функциональность: наличие программ тренировок, пульсометра, дисплея с информацией о тренировке и других функций делает занятия более эффективными и комфортными.

    – Амортизация: хорошая система амортизации снижает нагрузку на суставы и делает бег более комфортным.

    Советы специалистов

    – Для людей с проблемами со здоровьем (заболевания суставов, избыточный вес, травмы позвоночника) лучше выбирать электрические беговые дорожки с хорошей амортизацией.

    – Новичкам и тем, кто занимается спортом для поддержания формы, подойдут механические или магнитные дорожки.

    – При выборе размера полотна учитывайте свой рост и длину шага. Чем выше рост и длиннее шаг, тем больше должно быть полотно.

    – Обратите внимание на максимальный вес пользователя, который может выдержать дорожка.

    – Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выбрать оптимальный вариант, исходя из ваших целей и физических возможностей.

    Сколько стоит беговая дорожка

    Механические и магнитные беговые дорожки в 2025 году продаются по цене в 15–30 тыс. рублей в зависимости от модели.

    Электрические модели имеют большой разброс в цене. Компактные складные модели для пользователей с небольшой массой тела и невысокого роста можно приобрести за 30–50 тыс. рублей. Полупрофессиональные модели с газлифтом для складывания обойдутся в 80–120 тыс. рублей. Модели, в которых предусмотрена функция автоматической смазки полотна, будут стоить от 130 тыс. рублей – обслуживание такой дорожки будет заметно проще для пользователя.

    Профессиональные нескладные модели, крепкие и надежные, будут стоить от 160 тыс. рублей и более, вплоть до 500–750 тыс. рублей в зависимости от дополнительных «умных» функций.

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