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    0 комментариев
    15 февраля 2025, 19:40 • Справки

    Нужно ли мыться перед посещением бассейна: советы начинающим пловцам

    Нужно ли мыться перед посещением бассейна: советы начинающим пловцам
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Плавание – это не только приятное времяпрепровождение, но и один из самых полезных видов физической активности. Вода смывает усталость и стресс, даря взамен бодрость и хорошее настроение. Плавание укрепляет мышцы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает расслабиться. Разберем, как лучше начать заниматься в бассейне, какие правила гигиены необходимо соблюдать и как не навредить себе во время водной тренировки.

    Обзавестись абонементом в ближайший бассейн – идея отличная, но чтобы ваш первый заплыв прошел комфортно и безопасно, необходимо тщательно подготовиться. Итак, что именно понадобится начинающему пловцу?

    Справка – пропуск в мир плавания

    Первое, о чем нужно позаботиться, – это медицинская справка. Требуют ее не в каждом бассейне, однако администрация имеет право ограничить посещение без медицинского заключения.

    Справка действует полгода для взрослых и три месяца для детей. Получить ее можно бесплатно у терапевта или педиатра в поликлинике (понадобится также посетить дерматолога) или платно в медицинском центре.

    Что понадобится для первого занятия в бассейне: чек-лист

    Плавание не требует сложной экипировки, но кое-что приобрести все же придется. Вот список необходимых вещей:

    – Купальный костюм (для женщин) или плавки (для мужчин): выбирайте удобный и функциональный вариант, предназначенный специально для плавания. Он должен хорошо облегать тело, не сковывать движения и быть устойчивым к воздействию хлорированной воды.

    Раздельные купальники женщинам не рекомендуются – на это могут указать в том числе представители администрации спортивного комплекса, в котором находится бассейн. Правилом хорошего тона считается именно слитный купальник.

    – Шапочка для плавания: защитит волосы от намокания и хлора, а также предотвратит их попадание в глаза.

    – Непромокаемая обувь: тапочки, шлепанцы или аквашузы обеспечат безопасность и гигиену в душевой и на бортике бассейна.

    – Полотенце: выбирайте полотенце, которое хорошо впитывает влагу и быстро сохнет.

    – Набор для душа: мыло, гель для душа, шампунь и мочалка понадобятся для гигиенических процедур до и после плавания.

    – Непромокаемый рюкзак или сумка: в них удобно будет хранить и переносить все необходимое для бассейна.

    Дополнительно: по желанию можно приобрести очки для плавания, крем для тела и компактный фен.

    Что нужно для бассейна ребенку?

    Для ребенка, посещающего бассейн, понадобятся те же вещи, что и для взрослого: купальник, шапочка, тапочки, полотенце и средства гигиены.

    Если вы планируете заниматься с ребенком самостоятельно, можете приобрести специальные средства для обучения плаванию, такие как доска, нарукавники или жилет. Однако, если ваш ребенок занимается с тренером, скорее всего, все необходимое оборудование будет предоставлено в бассейне.

    Гигиена в бассейне: какие действуют правила

    Вода в бассейне, даже при регулярной очистке, может стать местом обитания различных бактерий и грибков. Каждый посетитель, пренебрегающий правилами гигиены, увеличивает риск распространения инфекций.

    Основные правила гигиены в бассейне

    1. Душ перед посещением бассейна. Тщательно вымойтесь с мылом и мочалкой, уделяя особое внимание подмышечным впадинам, стопам и другим проблемным зонам.

    Снимите макияж и украшения. Наденьте чистую шапочку для плавания. Ополоснитесь еще раз, чтобы смыть остатки мыла.

    2. Используйте шапочку для плавания – она защищает волосы от намокания и хлора, а также предотвращает их попадание в воду.

    3. Передвигайтесь по территории бассейна в личных тапочках или одноразовых, которые предоставляются в некоторых спортивных комплексах. Особенно это важно в душевых и раздевалках, где высок риск заражения грибком.

    4. Выбирайте купальник, предназначенный для плавания, из быстросохнущей ткани, устойчивой к хлору.

    5. Используйте личное чистое полотенце.

    6. Сразу после выхода из бассейна примите душ повторно, чтобы смыть хлор и другие химические вещества с кожи. Используйте мягкое мыло или гель для душа, чтобы не пересушить кожу. Нанесите увлажняющий крем на лицо и тело.

    7. Правила поведения в бассейне:

    – Не плюйте в воду.

    – Не мочитесь в бассейне (если речь идет о маленьких детях, то для них в продаже есть специальные непромокаемые подгузники для купания).

    – Не приносите в бассейн еду и напитки.

    – Соблюдайте чистоту и порядок.

    Как выбрать бассейн: советы врача

    Хлорирование – необходимая мера для обеззараживания воды в бассейнах, особенно в местах массового посещения, подчеркивают врачи-дезинфектологи, поясняя, что хлор эффективно борется с бактериями и микроорганизмами, предотвращая распространение инфекций. Однако чрезмерное хлорирование может превратить бассейн в источник опасных химикатов. Если с хлором переборщить, то пловцы могут получить ожоги слизистой и кожи. Кроме того, есть риск отравления ядовитыми парами.

    Кроме того, специалисты обращают внимание, что культура использования бассейна самими пловцами и соблюдение в конкретном бассейне правил гигиены – важные факторы безопасности для здоровья посетителей.

    Потому, выбирая бассейн, врачи советуют обращать внимание на:

    – Соблюдение правил гигиены. Убедитесь, что в бассейне чисто, персонал следит за соблюдением гигиенических норм, а посетители предоставляют медицинские справки.

    – Состояние бассейна. Обратите внимание на стены бассейна, пространство между плитками кафеля. Там не должно быть плесени или грибка.

    – Вентиляция. Выбирайте бассейны на открытом воздухе или с хорошей вентиляцией, чтобы минимизировать риск отравления ядовитыми испарениями воды.

    – Частота смены воды и методы обеззараживания. Узнайте у сотрудников, как часто меняется вода в бассейне и какие методы обеззараживания используются.

    – Раздевалки и душевые. Чистота в раздевалках и душевых – важный показатель добросовестности администрации бассейна.

    – Информация о методах обеззараживания воды. Администрация бассейна обязана предоставлять такие сведения по вашему требованию.

    Качество воды в бассейнах должно проверяться ежедневно: раз в сутки собираются органолептические показатели, а каждые четыре часа проверяют остаточное содержание обеззараживающих реагентов.

    То, насколько добросовестно администрация бассейна выполняет свои обязанности, видно с порога, подчеркивают специалисты: вспомогательные помещения должны быть чистыми, а готовность администрации отвечать на вопросы о том, как часто проводится чистка бассейна, является косвенным свидетельством того, что вода здесь будет соответствовать нормам.

    Бассейны без хлора: миф или реальность?

    Многие бассейны заявляют, что не используют хлор для очистки воды. Однако это не всегда правда. Когда администрация утверждает, что хлор не используется, имеет смысл поинтересоваться, каким образом тогда производится очистка воды. Специалисты обращают внимание, что одного только УФ-излучения, скорее всего, окажется недостаточно, чтобы поддерживать качество воды на высоком уровне.

    Заключение

    Плавание – это не только приятное, но и полезное занятие. Соблюдая простые правила гигиены, выбирая проверенный бассейн и ответственно относясь к своему здоровью, вы сможете получить максимум удовольствия и пользы от водных тренировок. Плавание поможет вам укрепить здоровье, улучшить настроение и обрести гармонию с собой. Не откладывайте на завтра – начните свой путь к здоровью и красоте прямо сейчас!

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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