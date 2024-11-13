Как выбрать тонометр: какой лучше – автоматический или механический?

Tекст: Ольга Никитина

Что такое тонометр и зачем он нужен?

Медицинский прибор, при помощи которого измеряют артериальное давление (АД), называется тонометром. Он позволяет определить систолическое (верхнее) и диастолическое (нижнее) давление, а также частоту сердечных сокращений (ЧСС). Регулярно пользуясь тонометром, можно:

– Контролировать АД, что особенно важно для людей, страдающих гипертонией или гипотонией. Кроме того, ежедневное измерение АД является частью мониторинга состояния здоровья беременных женщин.

– Выявлять отклонения от нормы: повышенное или пониженное давление может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Порой нет никакой сопровождающей симптоматики, а проблему можно выявить на этапе измерений и раньше приступить к лечению.

– По результатам измерений можно оценивать эффективность лечения и назначенных медицинских препаратов.

Сколько раз в день нужно измерять давление?

В соответствии с современными рекомендациями, которые дают терапевты, измерять давление нужно дважды каждый день, причем всем людям, поскольку сердечно-сосудистые заболевания могут начинаться без какой-либо симптоматики. Также советуют вести дневник наблюдений за артериальным давлением, чтобы обратить внимание в случае появления тревожных звоночков.

Кому нужен тонометр (спойлер: не только пожилым)

Тонометр – это не просто медицинский прибор, а незаменимый помощник для каждого, кто заботится о своем здоровье. Раньше считалось, что тонометр нужен в основном пожилым людям или тем, у кого уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Однако современная медицина рекомендует регулярно измерять артериальное давление всем без исключения.

Кому особенно рекомендуется использовать тонометр:

– С возрастом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает, а потому пожилым необходимо держать АД на ежедневном контроле.

– Людям с серьезными заболеваниями: сахарный диабет, болезни щитовидной железы, почек могут сопровождаются нарушениями артериального давления.

– Гипертоникам и гипотоникам: для этих категорий пациентов регулярный контроль давления является обязательным.

– Беременным женщинам: изменения гормонального фона во время беременности могут приводить к скачкам давления, что требует особого внимания. Женщинам в этот особый период жизни рекомендуется вести дневник измерения давления, и если возникают какие-либо отклонения, обсудить их с терапевтом, который ведет беременность. Врач может назначить совместимые с беременностью препараты, которые будут держать АД в норме.

– Людям с вредными привычками: курение, употребление алкоголя, неправильное питание – все это повышает риск развития гипертонии.

– Офисным работникам, водителям, охранникам – всем, кто в силу профессии мало двигается.

– Людям, испытывающим частые стрессы, поскольку стресс также может негативно влиять на АД.

Типы тонометров: какой лучше

От точности и удобства этого прибора зависит правильность измерения давления и, как следствие, эффективность лечения различных заболеваний. Но как выбрать из множества моделей ту, которая идеально подойдет именно вам?

Современный рынок предлагает три основных типа тонометров: механические, полуавтоматические и автоматические. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Давайте разберемся подробнее в особенностях каждого типа.

Механические тонометры

Классика жанра, проверенная временем. Они состоят из манжеты, груши, предназначенной для накачки воздуха, манометра и стетоскопа. Чтобы измерить давление, нужно самостоятельно накачать манжету, прислушаться к звукам пульса и снять показания с манометра.

Плюсы: доступная цена, не требуют электропитания.

Минусы: требуют определенных навыков, могут давать погрешность при неправильном использовании.

Полуавтоматические тонометры

Это своего рода эволюция механических моделей. Они оснащены электронным дисплеем, что упрощает считывание показаний. Однако накачивать манжету все еще приходится вручную.

Плюсы: сочетают доступность и простоту использования.

Минусы: требуют некоторых навыков, менее точны, чем полностью автоматические модели.

Автоматические тонометры

Считаются самыми современными и удобными в домашнем использовании. Процесс измерения полностью автоматизирован: достаточно надеть манжету и нажать кнопку.

Плюсы: высокая точность, простота использования, дополнительные функции (например, измерение пульса, индикация аритмии).

Минусы: более высокая цена, зависимость от батареек.

Какой тонометр выбрать?

Если вы ищете бюджетный вариант и готовы потратить немного времени на освоение техники измерения, то механический тонометр может быть хорошим выбором. Для тех, кто хочет сочетание цены и удобства, подойдут полуавтоматические модели. А если вам нужна максимальная точность и комфорт, то лучше выбрать автоматический тонометр.

Как измерить давление максимально точно?

Ключевым является выбор места измерения. Наиболее точные показания дает измерение давления на плече – именно на это ориентированы большинство домашних тонометров. Реже давление измеряют на бедре, но этот способ тоже достаточно точен.

Запястные тонометры удобны в использовании, но могут давать погрешность из-за особенностей кровообращения в этой области.

Почему тонометр в аптеке показывает неправильное давление?

Тонометры, установленные в общественных местах, таких как аптеки, часто используются большим количеством людей. Это приводит к нескольким проблемам, влияющим на точность измерений:

– Индивидуальная калибровка: автоматические тонометры обычно калибруются под одного или нескольких пользователей. При большом количестве людей прибор не успевает адаптироваться к индивидуальным особенностям каждого.

– Несоблюдение правил измерения: не все пользователи знают, как правильно измерять давление, что может привести к искажению результатов.

– Износ прибора: постоянное использование может привести к износу деталей тонометра и снижению точности измерений.

Потому на точность измерений прибором, установленным в аптеке, полагаться не стоит. Показания такого тонометра могут значительно отличаться от реального давления.

Почему в больнице измеряют давление механическим тонометром?

Механические тонометры до сих пор широко используются в медучреждениях по нескольким причинам:

– Высокая точность: при правильном использовании, а медработники этому обучены, механическая модель обеспечивает очень высокую точность измерений.

– В отличие от автоматического, точность механического тонометра не страдает из-за измерений АД большому количеству пациентов.

– Надежность: механические устройства менее подвержены поломкам и не зависят от источника питания.

– Калибровка: механические тонометры регулярно калибруются в соответствии с ГОСТом, что гарантирует их точность.

– Механические тонометры обычно стоят дешевле автоматических.

Что учесть, когда собираешься купить тонометр

Давайте рассмотрим несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе тонометра, исходя из индивидуальных потребностей.

Возраст и физические особенности

– Пожилые люди. Для пожилых людей рекомендуется выбирать автоматические тонометры с крупным дисплеем и возможностью голосового сопровождения. Манжета должна быть на плечо, так как в этом возрасте артерии в области предплечья могут быть менее выражены.

– Дети. Для детей существуют специальные тонометры с детскими манжетами. Они позволяют проводить измерения с высокой точностью и безопасностью.

– Для людей с нарушениями зрения или слуха подойдут модели с крупным дисплеем, контрастными символами и звуковыми сигналами.

Частота использования и условия эксплуатации

– Для дома подойдут автоматические или полуавтоматические модели. Важно подобрать удобную манжету, а также понятный интерфейс.

– Для путешествий. Компактные запястные тонометры идеально подойдут для поездок.

– Для профессионального использования. В медучреждениях по-прежнему предпочитают максимально точные механические модели.

Дополнительные функции

– Встроенная память, которая позволяет сохранять результаты нескольких последних по времени измерений. Это удобно, особенно если вы забыли записать в дневник свои последние показатели.

– Аритмия. Некоторые модели способны обнаруживать нарушения сердечного ритма, они подают соответствующий сигнал на дисплее.

– Функция автоматического расчета среднего значения нескольких измерений повышает точность результатов.

Какие бывают манжеты?

– На плечо. Обеспечивает наиболее точные измерения.

– На запястье. Во время использования удобна, компактная, но может давать значительную погрешность.

– Детская манжета. Имеет меньший размер, позволяющий проверять АД у ребенка.

Индивидуальные особенности

– Слабый пульс. При слабом пульсе рекомендуется выбирать тонометры с интеллектуальной системой, способной точно измерять давление даже при нерегулярном сердцебиении.

– Беременность. Для беременных женщин существуют специальные тонометры, позволяющие отслеживать развитие преэклампсии.

Кроме того, важно обратить внимание на отзывы пользователей на тонометры. Люди, которые уже приобрели определенную модель и использовали ее, могут дать полезные советы.

Сколько стоит тонометр?

Стоимость популярных моделей начинается примерно от 1,7 тыс. рублей и до доходит до 30–35 тыс. рублей за электротонометр с «умной» манжетой.

Манжета обычно входит в комплект, но ее можно приобрести и отдельно, цены стартуют от 1 тыс. рублей.

Чем дорогие тонометры отличаются от дешевых?

Вопрос о том, стоит ли переплачивать за более дорогую модель тонометра, возникает у многих покупателей. Ведь основная функция любого тонометра – измерение давления. Однако между бюджетными и премиальными моделями существует ряд существенных отличий, которые могут повлиять на комфорт использования, точность измерений и в конечном счете – на здоровье пользователя.

Основное преимущество дорогих тонометров – это дополнительные функции, которые значительно расширяют возможности устройства и делают процесс измерения более информативным и удобным.

– Измерение пульса . Помимо давления, многие современные тонометры могут измерять частоту сердечных сокращений. При выявлении проблем врач может назначить препараты, которые будут держать параметры сердцебиения в норме. Некоторые такие лекарства принимают симптоматически – когда тонометр показывает превышение показателей.

– Детектор аритмии . Эта функция позволяет выявить нарушения сердечного ритма, такие как мерцательная аритмия, которая может привести к серьезным осложнениям, включая инсульт.

– Индикатор правильного положения манжеты . Если манжета надета неправильно, прибор подает сигнал, предупреждая о риске некорректных измерений.

– Индикатор движения . Эта функция позволяет избежать ложных результатов, вызванных движениями в процессе измерения.

– Встроенная память. Многие модели имеют встроенную память, в которой сохраняются результаты предыдущих измерений. Это позволяет отслеживать динамику изменений артериального давления и делиться данными с врачом.

– Среднее значение . Некоторые тонометры автоматически рассчитывают среднее значение нескольких измерений, что повышает точность результатов.

– Цветовая индикация . Цветная шкала позволяет быстро оценить результаты измерения и определить, находится ли давление в норме.

Таким образом, более дорогими являются модели тонометров с расширенным функционалом. Если вам важны максимально точные и информативные результаты измерений, можно отдать предпочтение приборам с высокой стоимостью.

Регулярно измеряйте артериальное давление и ведите дневник показателей. Это позволит вам отслеживать динамику изменений и своевременно реагировать на любые отклонения от нормы. И не забудьте взять с собой таблицу с результатами измерений на ваш следующий визит к терапевту.