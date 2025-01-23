Застрял в лифте: чего делать нельзя и как освободиться

Tекст: Ольга Никитина

Почему застревает лифт?

Остановка лифта может быть вызвана разными причинами:

– Технический сбой. Поломка оборудования, повреждение троса, сбои в электронике.

– Перевес. Превышение допустимой грузоподъемности.

– Недостаточный вес. Встречается реже, но некоторые модели могут не реагировать на слишком малый вес.

– Поломка системы позиционирования. Сбои в работе датчиков, отвечающих за остановку на нужном этаже.

– Отсутствие электричества. Отключение электроэнергии в доме. Лифты часто подключены к двум независимым источникам питания и могут быть оснащены ИБП.

– Неправильное поведение пассажиров. Прыжки, раскачивание кабины.

– Проблемы с дверями. Неисправность или неправильная регулировка.

– Посторонний предмет в шахте лифта или мусор, который мешает дверям лифта работать корректно.

Чего категорически нельзя делать в застрявшем лифте

– Пытаться выбраться самостоятельно. Это самое опасное, что можно сделать. Попытки раздвинуть двери, выбраться через шахту или люк на крыше кабины могут привести к серьезным травмам, падению в шахту или застреванию между этажами. Даже если вы считаете себя достаточно сильным, не стоит рисковать.

– Высовывать части тела в щель между дверями и шахтой. Это крайне опасно и может привести к серьезным травмам.

– Хаотично нажимать все кнопки подряд. Такие действия могут привести к дополнительным поломкам и проблемам.

– Самостоятельно запускать или перезапускать лифтовое оборудование. Это должны делать только квалифицированные специалисты.

– Прыгать и раскачивать кабину. Раскачивание кабины может привести к срабатыванию системы блокировки и усугубить ситуацию. Даже в не застрявшем лифте вести себя подобным образом строго не рекомендуется.

– Портить оборудование лифта. Не ломайте кнопки, зеркала, панели и другие элементы кабины. Это не поможет вам выбраться, а только усложнит ситуацию и может повлечь за собой материальную ответственность.

– Пользоваться лифтом во время чрезвычайных ситуаций. Во время пожара, землетрясения, затопления или других чрезвычайных ситуаций пытаться спастись при помощи лифта категорически запрещено – предпочтение следует отдать лестнице.

– Паниковать и кричать без необходимости. Крики и паника могут усилить стресс и затруднить дыхание. Старайтесь дышать ровно и сохранять спокойствие.

– Игнорировать признаки неисправности лифта перед входом в него. Если вы заметили какие-либо признаки неисправности (неравномерное движение, скрип, неисправные двери), не пользуйтесь лифтом и сообщите о проблеме диспетчеру.

– Курить в кабине, даже если вы очень нервничаете и думаете, что это поможет вам успокоиться. Помимо того, что это нарушает правила пожарной безопасности и эксплуатации лифтов, вы сами лишите себя запаса кислорода и можете ухудшить собственное самочувствие.

Что делать, если лифт начал «падать»

Современные лифты оснащены многоуровневой системой безопасности, которая практически исключает возможность свободного падения кабины. Однако в редких случаях, перед срабатыванием тормозов, лифт может проехать небольшое расстояние вниз. Важно знать, как действовать в этой ситуации:

– Не паниковать. Помните, что системы безопасности должны сработать.

– Нажмите кнопку «Стоп». Это может помочь активировать тормозную систему.

– Примите безопасную позу:

1. Присядьте на корточки – это снизит нагрузку на позвоночник при резкой остановке.

2. Прижмите голову и спину к стене кабины – это обеспечит дополнительную поддержку и защитит от удара.

3. Ухватитесь за поручень (если есть) – это поможет сохранить равновесие.

4. Если поручня нет, упритесь руками в пол – это также поможет стабилизировать положение.

Лифт падает – прыгай: разоблачение мифа

Распространен миф о том, что прыжок в момент столкновения спасет от травм. Это не так. Даже если вы идеально рассчитаете время прыжка (что практически невозможно), ваша скорость относительно шахты лифта останется прежней. Прыжок может только ухудшить ситуацию, приведя к дополнительным травмам при падении.

Как себя вести в застрявшем лифте?

1. Первое и самое важное – не паникуйте. Страх и паника только усугубят ситуацию. Помните, что современные лифты оснащены системами безопасности, предотвращающими падение.

Дышите глубоко и размеренно. Это поможет успокоиться.

Если вы находитесь в лифте не одни, постарайтесь успокоить других пассажиров. Объясните им, что падение лифта практически исключено и что помощь уже в пути.

Расстегните верхнюю одежду, если вам душно. Снимите головной убор. Если у вас есть с собой питьевая вода, пейте маленькими глотками, полощите рот и горло, увлажняйте губы. Если вам жарко, можно намочить лоб и шею в зоне под затылком – это поможет почувствовать себя лучше.

Успокоиться также поможет самомассаж: помассируйте височную зону, затылочную часть головы, центр ладоней.

2. Свяжитесь с диспетчером.

Нажмите и удерживайте кнопку «Вызов» (обычно изображена как телефонная трубка или звонок, в некоторых лифтах выделена желтым цветом) в течение нескольких секунд. Это обеспечит передачу сигнала диспетчеру.

Сообщите диспетчеру о случившемся: где вы находитесь (номер дома, подъезда, этаж), сколько человек в кабине.

Если диспетчер не отвечает сразу, продолжайте нажимать кнопку вызова. Возможно, линия занята или сигнал проходит с задержкой. Не стучите по переговорному устройству – это может его повредить.

3. Используйте все доступные каналы связи. Если диспетчер не отвечает или связь с ним прервалась, позвоните по телефону:

– В аварийную службу лифтовой компании (номер обычно указан в кабине лифта).

– В диспетчерскую службу вашего дома или управляющую компанию.

– Родственникам или друзьям, чтобы они сообщили о происшествии.

– В службу спасения по номеру 112 (с мобильного телефона) или 01 (со стационарного).

– Если сотовая связь неустойчива, отправьте СМС-сообщение.

– Экономьте заряд батареи телефона, используя его только для связи.

4. Привлеките внимание окружающих.

Если нет связи по телефону и диспетчер не отвечает, попробуйте позвать на помощь, но не стоит стучать по кабине слишком сильно, чтобы не повредить оборудование лифта. Иногда вызволить человека, застрявшего в лифте, помогает нажатие кнопки вызова на одном из этажей, поэтому посторонний человек, ожидающий прибытия лифта на свой этаж, может неожиданно вам помочь.

5. Ожидайте помощи.

После того как вы сообщили о происшествии, оставайтесь в кабине лифта и ждите прибытия специалистов. Помните, что не стоит пытаться открывать двери самостоятельно, выбираться через шахту или люк на крыше кабины. Это крайне опасно!

Займите удобное и безопасное положение. Лучше всего стоять в центре кабины, прислонившись спиной к стене. Можно сесть на пол, предварительно подстелив что-нибудь. Избегайте резких движений и раскачивания кабины.

6. Дополнительные рекомендации

Если в лифте есть зеркало, не пытайтесь его разбить: это ничем не поможет в вашей ситуации, лишь создаст риски травмирования, а также повлечет необходимость возместить ущерб управляющей компании.

Помните главное: современные лифты имеют многоуровневую систему безопасности, которая предотвращает падение кабины.

Время прибытия аварийной бригады обычно составляет не более 30 минут.

Как помочь человеку, застрявшему в лифте

Если вы услышали крики о помощи из лифта, подойдите и задайте вопрос: «Что случилось? Кто-нибудь застрял?». Если ответ утвердительный, сообщите людям в кабине, что сейчас вызовете помощь. Как только вы связались с диспетчером или аварийной службой, обязательно сообщите об этом застрявшим в лифте. Скажите им, что помощь уже едет и скоро они будут освобождены.

Регулярно информируйте их о ходе спасательной операции (например, что бригада уже прибыла на место). Это поможет им сохранять спокойствие и не паниковать.

Ваши быстрые и грамотные действия помогут избежать паники и обеспечить безопасность застрявших в лифте людей. Помните, что ваша поддержка и своевременное обращение в соответствующие службы – ключ к успешному разрешению ситуации.