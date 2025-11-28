Россиянина вывезли из зоны наводнения в Таиланде

Tекст: Алексей Дегтярев

Этот россиянин эвакуирован, обращений от других россиян по поводу последствий наводнения не поступало, сказал Иванов ТАСС.

Он добавил, что местные власти не информировали о пострадавших среди граждан России.

Напомним, один из россиян, Евгений Зарецкий, провел в заблокированном из-за наводнения отеле пять дней вместе с 40-50 людьми, преимущественно гражданами Малайзии и Китая.

Зарецкий отмечал, что верхние этажи здания не были затоплены, благодаря чему люди оставались в безопасности.

По данным министерства здравоохранения Таиланда, число погибших в результате стихийного бедствия в южных провинциях страны достигло 145. Больше всего пострадали жители провинции Сонгкхла и расположенный там город Хатъяй. Всего наводнение затронуло около 2 млн человек.

В ликвидации последствий участвуют военно-морские силы Таиланда, проводится эвакуация населения и оказание помощи пострадавшим.

Ранее во Вьетнаме проливные дожди и сильные наводнения унесли жизни 91 человека, 11 пропали без вести.