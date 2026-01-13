Президент Литвы Науседа намекнул на готовность отправить Украине корабль

Tекст: Катерина Туманова

«Прежде всего хочу подчеркнуть: эти военные [контингент европейских стран, отправляемых на Украину] направляются не воевать, а поддерживать мир. Да, пока я не могу назвать точные цифры, но Литва относится к тем государствам, которые готовы внести свой вклад. Мы готовы участвовать и морскими возможностями. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но да, готовы. Это корабль, но повторю ещё раз: сейчас слишком рано всё это конкретизировать, поскольку и на этом заседании «коалиции желающих» детали по конкретным средствам ещё не обсуждались», – приводит слова президента Литвы портал LRT.

Науседа уточнил, что подробности будут позже, так как сейчас работа предстоит начальникам штабов, которые продолжат обсуждения мер.

Кроме того литовский президент указал на то, что взаимное согласие США, ЕС и Украины не столь важно, как реакция России.

«Мирный договор будет заключаться не между США, Европой и Украиной, а между Украиной и Россией. Именно поэтому реакция России так важна», – отметил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа». Литва решила потратить 320 млн евро на ракеты Bolide SAAB.