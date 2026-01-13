Пробы воды Москвы-реки показали минимум микропластика в составе

Tекст: Катерина Туманова

Сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова исследовали пробы воды Москвы-реки на входе и выходе из столицы и выявили минимальное содержание микропластика. В пресс-службе вуза уточнили, что речь идет о нанограммах на литр: на входе в город концентрация составила 270 нг/л, на выходе – 360 нг/л, передает ТАСС.

В ходе исследования был применен новый физико-химический метод, который позволяет выявлять частицы микропластика размером от 0,1 мкм до 1 мм. Через каскад фильтров прошло около 60 тонн воды, в том числе взятые пробы из Десны и одного из болот в районе Шатуры. В Десне содержание микропластика оказалось еще ниже – 170 нг/л, а в болотной воде его не обнаружили.

«В последнее время многие СМИ пугают граждан некоей опасностью от частиц микропластика, которые якобы нас окружают повсюду, и могут нанести ущерб здоровью и окружающей среде. Чтобы это проверить, в МГУ разработали новый систематический подход по определению степени загрязнения природных вод взвешенными твердыми частицами микропластика в диапазоне от 0,1 мкм до 1 мм <…>. Несмотря на распространяемые «страшилки», результат однозначен: содержание микропластика ничтожно мало», – пояснили в пресс-службе МГУ.

Заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ Алексей Хохлов отметил: максимальное количество частиц микропластика было зафиксировано в Москве-реке на выходе из города – 5 частиц на тонну воды. По его словам, такая концентрация значительно ниже допустимых значений для большинства токсичных веществ, а уровень микропластика в московских реках не вызывает опасений.

Методика МГУ может быть использована для анализа воды в других регионах России, включая акваторию Байкала и устье реки Селенга.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследователи Томского государственного университета в декабре 2024 года выявили, что концентрация микропластика в снегах Западной Сибири сопоставима с уровнями, зафиксированными в итальянских Альпах.

