Ученые обнаружили микропластик в снегах Сибири на уровне Итальянских Альп

Ученые обнаружили микропластик в снегах Западной Сибири на уровне итальянских Альп

Tекст: Мария Иванова

Ученые из Томского государственного университета завершили исследование атмосферного переноса микропластика в Западной Сибири, сообщило ТАСС. В пресс-службе Минобрнауки заявили, что результаты показали широкую распространенность пластиковых частиц в сибирских снегах. Концентрация микропластика приближается к уровням, наблюдаемым в Итальянских Альпах и горах Ирана.

По данным исследования, частички полимеров, такие как вискоза и полиэтилентерефталат (ПЭТ), обнаружены даже в отдаленных районах. Исследовательская группа, в которую входит аспирант Алексей Редникин, изучила большую территорию от Алтайских гор до Полярного круга. Керны снега отбирались в различных регионах, включая Кемеровскую и Томскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Анализ выявил 12 типов пластиковых полимеров, среди которых полиэтилентерефталат составил 31% от всех микрочастиц. Также обнаружены полиамид, полиэтилен и поликарбонат, которые составили 11,9% каждый. Ученые отметили, что концентрация микропластика выше в южных регионах, но четкой корреляции с плотностью населения не установлено.

По словам исследователей, хотя прямое влияние микропластика на здоровье человека пока не доказано, существуют данные о его негативном влиянии на клетки. Микропластик может вызывать хронические воспаления и перемещаться по кровеносной системе. Люди, работающие в текстильной промышленности или с ослабленным иммунитетом, находятся в группе риска.

Это исследование было проведено при поддержке Минобрнауки в рамках программы «Приоритет-2030». Результаты были опубликованы в журнале Environmental Pollution.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов планирует отправиться на остров Смоленск в Антарктике для исследования проблемы микропластика и открытия полярной станции.

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