С начала года в мире от холеры умерло более 7 тыс. человек

ВОЗ сообщила о 7074 смертях от холеры на Земле в 2025 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала 2025 года в мире выявлено 565 404 случая холеры и 7 074 случая с летальным исходом, передает ТАСС. Лидерами по числу заболевших стали Афганистан с 145 907 случаями, Йемен с 87 566 и Южный Судан, где выявлено 78 772 заражения.

В октябре в 20 странах, территориях и районах зафиксировали 35 026 новых случаев холеры и острой водянистой диареи. Это на 34% меньше показателя сентября. В тот же период отмечено 335 смертей, что также на 55% ниже сентябрьского показателя.

ВОЗ отметила, что «в последние годы конфликты, массовое перемещение населения, стихийные бедствия и изменение климата привели к увеличению числа вспышек заболевания, особенно в сельской местности и районах, пострадавших от наводнений, где плохая инфраструктура и ограниченный доступ к здравоохранению задерживают лечение».

С января по октябрь Афганистан, Йемен, Южный Судан, Судан и Демократическая Республика Конго стали основными очагами заражения. Летальные случаи преобладали в ДРК - 1825 смертей, в Судане – 1704, в Южном Судане – 1272, в Анголе – 858, в Нигерии – 500.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения ранее зафиксировала рекордное число смертей от холеры в 2025 году. Там также отметили, что отсутствие доступа к безопасной санитарии, чистой воде и гигиене приводит к гибели 1,4 млн человек в год.

Ситуация с холерой в России остается стабильной благодаря санитарно-карантинному контролю и наличию специальных реагентов, сообщили в Роспотребнадзоре.