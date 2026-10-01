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Мордвичев: Ракетные войска трансформируются в разведывательно-огневую систему
Российские ракетные войска и артиллерия трансформируются в единую разведывательно-огневую систему, позволяющую повысить эффективность боевых подразделений, заявил главком Сухопутными войск ВС России генерал-полковник Андрей Мордвичев.
Развитие мотострелковых подразделений нацелено на улучшение структуры, увеличение боевых возможностей и совершенствование подготовки личного состава, пояснил Мордвичев, передает РИА «Новости».
«Опыт специальной военной операции, несомненно, подтверждает правильность определенных ранее направлений развития ракетных войск и артиллерии. В настоящее время завершается переход этого рода войск в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем», – рассказал генерал-полковник.
Командующий также отметил, что в 2026 году продолжается оснащение частей современными средствами ПВО. Он подчеркнул высокую эффективность комплексов С300В4, «БукМЗ» и «ТорМ2» в ходе спецоперации.
Комплексный подход в создании эшелонированной обороны позволяет успешно поражать любые воздушные цели, включая различные типы ракет и беспилотников.
В мае прошлого года Мордвичев возглавил Сухопутные войска России.
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