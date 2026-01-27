Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.8 комментариев
После ДТП с автобусом в Приангарье возбудили уголовное дело
В Иркутской области начали расследование после столкновения микроавтобуса и двух грузовиков, в результате которого медицинская помощь понадобилась двенадцати пострадавшим.
По данным ТАСС, уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области после аварии с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса.
В результате ДТП водитель и одиннадцать пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью.
В ведомстве уточнили: «По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».
Подробности обстоятельств происшествия и состояние пострадавших выясняются.
