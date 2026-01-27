После ДТП с автобусом в Приангарье возбудили уголовное дело

Tекст: Денис Тельманов

По данным ТАСС, уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области после аварии с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса.

В результате ДТП водитель и одиннадцать пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью.

В ведомстве уточнили: «По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».

Подробности обстоятельств происшествия и состояние пострадавших выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Иркутской области медицинская помощь потребовалась 12 пострадавшим.

Большегруз столкнулся с несколькими автомобилями в Курской области, в результате чего погибли два человека, сотрудники Госавтоинспекции были госпитализированы.

В Краснодарском крае из-за гололеда, который образовался после резкого потепления и таяния снега, отмечен рост числа дорожно-транспортных происшествий. На федеральной трассе в районе Горячего Ключа произошла крупная авария с участием 20 автомобилей, что усложнило движение транспорта.