Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

Эксперт Щербаченко: Регулярная смена банковских карт поможет защититься от мошенников
Регулярная замена банковских карт каждые три-пять лет способствует защите от мошенничества, поскольку новые данные карты становятся известны только владельцу, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
По его словам, перевыпуск карты значительно снижает риски, связанные с кражей данных и другими мошенническими действиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на News.ru.
Щербаченко отметил, что обновленная карта имеет совершенно новые реквизиты, включая номер и трехзначный CVC-код, что усложняет доступ мошенникам. Сейчас большинство банков предоставляют клиентам возможность подписывать документы и получать пин-коды через мобильные приложения, что повышает уровень безопасности.
Эксперт также указал на ограниченный срок службы чипа в карте: он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного обращения. Перевыпуск карты, по мнению Щербаченко, снижает вероятность внезапной поломки и обеспечивает бесперебойное пользование банковскими услугами.
Кроме того, развитие цифровых технологий влияет и на банковский сектор: обновляются банкоматы, а все новые карты оснащаются функцией бесконтактной оплаты. Щербаченко считает, что регулярная замена карт расширяет возможности клиента и способствует росту лояльности к банку.
