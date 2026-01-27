  • Новость часаВ ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    Как будет выглядеть новая атака США на Иран
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Германский политолог: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России
    Умер Борис Игнатьев
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    США может ожидать новый шатдаун уже в выходные
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    61 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    4 комментария
    27 января 2026, 18:03 • Новости дня

    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

    Эксперт Щербаченко: Регулярная смена банковских карт поможет защититься от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регулярная замена банковских карт каждые три-пять лет способствует защите от мошенничества, поскольку новые данные карты становятся известны только владельцу, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    По его словам, перевыпуск карты значительно снижает риски, связанные с кражей данных и другими мошенническими действиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на News.ru.

    Щербаченко отметил, что обновленная карта имеет совершенно новые реквизиты, включая номер и трехзначный CVC-код, что усложняет доступ мошенникам. Сейчас большинство банков предоставляют клиентам возможность подписывать документы и получать пин-коды через мобильные приложения, что повышает уровень безопасности.

    Эксперт также указал на ограниченный срок службы чипа в карте: он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного обращения. Перевыпуск карты, по мнению Щербаченко, снижает вероятность внезапной поломки и обеспечивает бесперебойное пользование банковскими услугами.

    Кроме того, развитие цифровых технологий влияет и на банковский сектор: обновляются банкоматы, а все новые карты оснащаются функцией бесконтактной оплаты. Щербаченко считает, что регулярная замена карт расширяет возможности клиента и способствует росту лояльности к банку.

    Ранее в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками.

    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    Комментарии (18)
    26 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    Комментарии (21)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники Школы-студии МХАТ направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора.

    Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

    Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

    Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Комментарии (14)
    26 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Богомаз: Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская ракета С-200 была уничтожена в небе над Брянской областью, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, в результате происшествия одна женщина пострадала. «К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

    По данным главы региона, в результате падения фрагментов ракеты разрушены четыре частных дома. Более 50 домов получили частичные повреждения, также оказались повреждены окна в двух многоквартирных зданиях.

    В ноябре ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности. Фрагменты неразорвавшихся ракет были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 19:55 • Новости дня
    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ

    Вассерман выступил против запрета готовых решений школьных домашних заданий

    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ
    @ Max Kovalenko/www.imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Готовые домашние задания не стоит запрещать, наоборот имеет смысл создать единый государственный ресурс для их размещения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, такие материалы имеют образовательную ценность – они полезны для самопроверки и самоподготовки школьников.

    Минпросвещения России разработало поправки к закону об информации, предусматривающие запрет на распространение готовых заданий и решений ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийской олимпиады школьников, а также материалов из федерального перечня учебников. Мера направлена на борьбу с недобросовестным использованием готовых ответов и повышение самостоятельности учащихся. При выявлении таких материалов доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором. При этом ограничения носят адресный характер и не затронут официально опубликованные учебные и олимпиадные материалы.

    «Запреты, как правило, существуют для того, чтобы их нарушали. Законов сотни, а способов их обхода ищут сотни тысяч. Поэтому добиться полного запрета вряд ли удастся, хотя, возможно, какие-то ограничения и будут введены. Впрочем, я даже не уверен, что такие материалы вообще нужно ограничивать, поскольку задания из домашних работ – это учебный материал», – говорит Вассерман.

    Он отметил, что готовые домашние задания сами по себе имеют образовательную ценность и могут использоваться в учебных целях, в том числе для разнообразия форм подготовки. По словам депутата, такие материалы полезны не только для самопроверки выполнивших их учеников, но и для других школьников – чтобы познакомиться с полным спектром заданий, прорешать их и аналогичные варианты.

    «К тому же существование самих готовых домашних заданий – это не проблема, потому что взамен опубликованных не так уж сложно придумать новые. Возможно, было бы не лишним создать единый государственный ресурс, но пока существуют и те, что созданы в частном порядке. В любом случае там можно публиковать решения только уже использованных домашних заданий», – подчеркнул Вассерман.

    Комментарии (9)
    26 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист Хаминский: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский сообщил, что певице Алле Пугачевой грозит крупный штраф, если она не выполнит требование Росприроднадзора снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры.

    По данным Хаминского, ведомство уже выдало предостережение и дало месяц на добровольный демонтаж, передает РИА «Новости».

    Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не состоит на учете в Ростехнадзоре и не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории. Росприроднадзор потребовал устранить нарушения в течение месяца.

    «Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет. Если же Пугачева проигнорирует предостережение Росприроднадзора, то пирс будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу. Более того, если будет установлено, что существование нелегального причала нанесло водохранилищу экологический урон, Пугачева может быть привлечена к административной ответственности и выплате крупного штрафа», – отметил юрист.

    Ранее певица Алла Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    «Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», – сказал он во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Комментарии (7)
    27 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Это место стало символом стойкости советских солдат в битве за Ленинград и сыграло ключевую роль в успехе операции «Искра» в январе 1943 года, передает ТАСС.

    Путина у мемориала встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к памятнику букет красных роз с черной траурной лентой. Во время церемонии горнист исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина», а президент почтил память погибших минутой молчания.

    Невский пятачок – одна из самых драматичных страниц в истории Ленинградской битвы, где советские войска упорно пытались прорвать блокаду. В сентябре 1941 года бойцы 115-й дивизии переправились через Неву и захватили небольшой плацдарм, ставший ареной ожесточенных боев вплоть до 1943 года. Защитники ежедневно отражали до 16 атак, переживая до 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб за сутки.

    Потери советских войск на этом участке были огромными – по разным данным, более 100 тыс. человек. Среди участников боев был и отец президента – Владимир Спиридонович Путин, который получил тяжелое ранение и был спасен своим соседом по дому, переправившим его под огнем на другой берег к госпиталю.

    В 1972 году на месте сражений был установлен памятник «Рубежный камень», ставший частью мемориального комплекса «Зеленый пояс Славы». На монументе высечены слова Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

    Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    Комментарии (4)
    27 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа

    Фицо: Венгрия и Словакия подадут иски против запрета импорта российского газа

    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия и Венгрия обираются отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года, передает ТАСС.

    Такое решение принято из-за невозможности подачи совместной жалобы. Фицо подчеркнул, что, несмотря на раздельные иски, страны будут тесно координировать свои действия по этому вопросу.

    Портал Dennik N приводит слова Фицо: «Совместный иск невозможен, каждая страна подаст иск самостоятельно».

    Также он выразил уверенность, что до вступления запрета в силу конфликт на Украине завершится. По мнению премьера, после окончания конфликта многие страны будут стремиться к восстановлению деловых контактов с Россией.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    Комментарии (4766)
    27 января 2026, 15:32 • Новости дня
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда, которые вызвали скандал в интернете, будут пересмотрены и отредактированы.

    Комитет по образованию Петербурга заявил, что петербуржцы и педагоги «справедливо обратили внимание и резко отреагировали на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами методических материалов», передает «Фонтанка».

    Как ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в ряде школ учителям раздали методички с рекомендациями к проведению занятий 27 января, где педагогам советовали избегать формулировки «все блокадники – герои» и не подталкивать детей к отождествлению себя с жителями Ленинграда. Также рекомендовалось рассказывать «позитивную» информацию о блокаде.

    Мизулина назвала эти рекомендации реабилитацией нацизма и пообещала обратиться в Следственный комитет с просьбой о проверке. Как пишет издание, в самой методичке говорится, что учителям следует избегать эмоциональных манипуляций, не заставлять детей испытывать определенные чувства и не делать обобщений вроде «все немцы – преступники».

    В комитете по образованию добавили, что спорные методические материалы были разработаны несколько лет назад в Академии постдипломного образования, и уже поручили ее руководству полностью пересмотреть и отредактировать документы. Ведомство уточнило, что рекомендации составлены на основе сборника статей государственного музея обороны и блокады Ленинграда.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.

    По данным пресс-службы Генпрокуратуры, дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы, передает ТАСС.

    Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года. В декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения – заключение под стражу.

    В прошлом году Мещанский суд Москвы признал блогера Илью Варламова (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в распространении фейков о российской армии.

    В июле 2024 года журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в России) заочно приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы за фейки о российской армии.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Суд начал рассмотрение дела о хищении 4 млрд рублей у «Россетей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание по уголовному делу о хищении более 4 млрд рублей у юридических лиц, входящих в «Россети», началось в Пресненском суде Москвы.

    На скамье подсудимых оказались экс-гендиректор ООО «КМ групп» Алексей Лаптев, гендиректор ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, а также два бывших заместителя гендиректора ООО «РСК» Дилшад Тофик-кызы Рзаева и Виталий Перебалин, передает ТАСС.

    По словам адвоката Перебалина, его подзащитный полностью признал вину, раскаялся и дал изобличающие показания на других фигурантов дела, а также возместил материальный ущерб. Лаптев, который находится под подпиской о невыезде, также признал вину и участвовал в погашении ущерба.

    Адвокат Николаева сообщил, что его клиент сотрудничал со следствием с момента задержания и дал признательные показания.

    Бывший гендиректор ООО «РСК» Александр Карандин был задержан в России после того, как находился в розыске, и его дело рассматривается отдельно.

    В мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал четырех человек по делу о хищениях в компании, входящей в ПАО «Россети».

    Комментарии (0)
    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

