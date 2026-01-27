Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

Эксперт Щербаченко: Регулярная смена банковских карт поможет защититься от мошенников

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, перевыпуск карты значительно снижает риски, связанные с кражей данных и другими мошенническими действиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на News.ru.

Щербаченко отметил, что обновленная карта имеет совершенно новые реквизиты, включая номер и трехзначный CVC-код, что усложняет доступ мошенникам. Сейчас большинство банков предоставляют клиентам возможность подписывать документы и получать пин-коды через мобильные приложения, что повышает уровень безопасности.

Эксперт также указал на ограниченный срок службы чипа в карте: он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного обращения. Перевыпуск карты, по мнению Щербаченко, снижает вероятность внезапной поломки и обеспечивает бесперебойное пользование банковскими услугами.

Кроме того, развитие цифровых технологий влияет и на банковский сектор: обновляются банкоматы, а все новые карты оснащаются функцией бесконтактной оплаты. Щербаченко считает, что регулярная замена карт расширяет возможности клиента и способствует росту лояльности к банку.

