  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Как будет выглядеть новая атака США на Иран
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Германский политолог: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    США может ожидать новый шатдаун уже в выходные
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    61 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    4 комментария
    27 января 2026, 17:50 • Новости дня

    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться на Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    27 комментариев

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним. 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    25 января 2026, 12:11 • Новости дня
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений премьер-министра Дании Метте Фредериксен, передает The New York Times. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова, а позднее заявил о договоренности с лидерами НАТО о будущем соглашении, однако детали остались неясными.

    Фредериксен ранее отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами в Гренландии, назвав это «красной линией». Она подчеркнула, что защита острова стала вопросом национальной идентичности и статуса Дании на мировой арене.

    Премьер-министр усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях в Гренландии, что стало сигналом о готовности к международной поддержке. Этот шаг, как отметил политический обозреватель Бент Винтер, означал, что любое американское военное вмешательство столкнулось бы с сопротивлением европейских союзников.

    По мнению издания, решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Трампа. Опросы показывают, что партия премьер-министра уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

    Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.

    Комментарии (19)
    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    Комментарии (17)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 20:49 • Новости дня
    New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»

    New York Post: Эффект «Дискомбобулятора» напоминает взрывную звуковую волну

    Tекст: Мария Иванова

    В результате предполагаемого применения секретного устройства под названием «Дискомбобулятор» охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро испытала кровотечения и сильные болезненные ощущения, схожие с воздействием мощной звуковой волны, пишет New York Post.

    Действие секретного американского оружия под названием «Дискомбобулятор» (Discombobulator) похоже на мощную звуковую волну, сообщает New York Post.

    Свидетель, участвовавший в операции, рассказал изданию: «В какой-то момент они запустили что-то, не знаю, как описать, было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри».

    Согласно публикации, предполагается, что это оружие использовали во время атаки на Венесуэлу. После применения этого устройства охранники президента Венесуэлы Николаса Мадуро упали на колени, у них началась рвота с кровью и открылось носовое кровотечение, передает РИА «Новости»

    Информацию о существовании «Дискомбобулятора» в субботу подтвердил президент США Дональд Трамп.

    Представители Пентагона при этом рекомендовали обратиться в Белый дом, чтобы уточнить, кто придумал название этого секретного средства.

    Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.

    Комментарии (24)
    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (11)
    26 января 2026, 09:52 • Новости дня
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи в начале текущего года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

    Россия сохраняет за собой второе место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Global Firepower.

    В исследовании учитываются более 60 различных факторов, включая экономику, географическое положение, логистику и другие параметры, всего проанализированы 145 стран.

    В сообщении на сайте рейтинга отмечается: «По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран». Первую строчку традиционно удерживают США, третью – Китай.

    Кроме России, США и Китая, в первую десятку вошли также Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. Аналитики подчеркивают, что рейтинг создается с 2005 года и считается одним из самых авторитетных в военной сфере.

    В отдельном рейтинге военно-морских сил по общему тоннажу Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Global Firepower входит в сеть Military Factory, предоставляя подробные данные о состоянии вооруженных сил разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

    Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира.

    Комментарии (18)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    24 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности сразу в нескольких населенных пунктах региона, призвав жителей спуститься в укрытия.

    О введении режима ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность», – написал он в своем Telegram-канале.

    Гладков настоятельно рекомендовал жителям незамедлительно спуститься в подвальные помещения и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

    Власти региона продолжают информировать население о текущей ситуации и мерах безопасности.

    Ранее в Белгородской области неоднократно объявлялись подобные режимы из-за угрозы ракетных обстрелов. Губернатор просит соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО отразила атаку воздушных целей над Белгородом и округом. При обстреле были повреждены объекты энергетического комплекса и несколько частных домов.

    В результате атаки беспилотника в городе Шебекино погиб один человек, его автомобиль полностью сгорел. В результате атак украинских дронов также пострадала местная жительница.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 05:25 • Новости дня
    Бывший глава НИИ Минобороны признался в получении 7 млн рублей от коллег

    Tекст: Денис Тельманов

    Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны, признавшего получение семи млн рублей от сотрудников.

    Как передает ТАСС, бывший начальник 27-го Центрального НИИ Министерства обороны Андрей Протасов признался в незаконном получении денежных средств от сотрудников своего института, однако не согласился с квалификацией преступления.

    По данным судебных документов, Протасов требует переквалифицировать его действия со статьи о получении взятки на превышение или злоупотребление должностными полномочиями.

    По информации следствия, с 2020 по 2025 год он получал взятки за включение коллег в инициативную научную группу, что давало им возможность получать дополнительные выплаты и покровительство по службе.

    Всего Протасову вменяют три эпизода превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями, четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере, два эпизода получения крупной взятки и один – значительной взятки.

    С 2014 по 2024 год 27-й Центральный НИИ исполнял многомиллионные госконтракты по внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создавать научные группы с выплатами стимулирующего характера их участникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб по делу составил более 470 млн рублей.

    Московский гарнизонный военный суд назначил Андрею Жежуку пять лет строгого режима за получение взятки. Суд также назначил Владимиру Демчику семь лет лишения свободы за получение взятки в размере 1 млн рублей.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 03:46 • Новости дня
    В Белгороде ударом ВСУ повреждена насосная станция системы отопления домов

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ракетного обстрела Белгорода была остановлена насосная станция, из-за чего несколько домов остались без отопления.

    Работа насосной станции, обеспечивающей теплом жилые дома микрорайона Харьковская гора, была остановлена после ракетного удара ВСУ, сообщил мэр города Валентин Демидов.

    «После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», – написал Демидов в своем Telegram-канале.

    По его словам, аварийные бригады уже прибыли на место, чтобы восстановить подачу тепла, и оборудование планируют запустить в течение ближайшего времени.

    Кроме того, Демидов сообщил, что в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, возгорание во дворе многоэтажного дома было оперативно ликвидировано.

    Одна из машин, находившихся рядом, была своевременно отогнана, а хозяйственная постройка в частном секторе получила повреждения из-за пожара.

    Мэр отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли по Белгороду самый интенсивный с начала спецоперации обстрел.

    В результате атаки были повреждены объекты энергетики города. При обстреле возникли возгорания и разрушились частные строения. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ предположительно использовали системы HIMARS.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 07:53 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продолжили наступление на нескольких участках фронта, уничтожив технику и позиции ВСУ, а также продвинулись до 550 метров в Сумской области.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка войск «Север» наращивает интенсивность ударов по позициям и логистическим маршрутам ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

    В Сумской области продолжаются ожесточенные бои, авиация и артиллерия регулярно наносят удары по противнику. ВСУ перебрасывают расчеты БпЛА, используют танки и советское вооружение для обороны.

    Штурмовые подразделения России продвинулись на четырех участках в Сумском районе и на трех в Глуховском районе, общее продвижение составило до 550 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, однако авиация ВКС России атаковала позиции 103-й бригады ТРО в районе Будков.

    В Черниговской области была уничтожена площадка запуска дальних БпЛА и пункты дислокации 433-го батальона ВСУ, откуда наносились удары по российской территории.

    На Харьковском направлении российские войска также продолжают постепенное продвижение, авиация наносит точечные удары по тыловым районам ВСУ, активно применяются «Герани», тяжелая артиллерия и «Солнцепеки».

    Возле Старицы зафиксировано продвижение на двух участках до 250 метров, в лесах Симиновки занято три опорных пункта ВСУ и продвижение на 300 метров.

    В Волчанских Хуторах «Солнцепеки» нанесли удары по позициям ВСУ, а штурмовые группы России продвинулись на 200 метров.

    В районе Хатнего российские бойцы продвинулись на семи участках по лесопосадкам. Украинское командование продолжает отправлять личный состав на позиции, разрушенные авиаударами, в результате чего за сутки уничтожено три боевые группы противника.

    На Липцовском направлении изменений нет, но продолжается уничтожение транспорта ВСУ FPV-дронами.

    За сутки потери ВСУ составили более 180 человек, из них свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской области.

    В Сумской области уничтожены танк Т-64, РСЗО «Град», станция РЭБ, 14 внедорожников, грузовик, багги, пять ПУ БпЛА, четыре станции «Старлинк», три антенны связи, 37 самолетных БпЛА, восемь БпЛА «Баба Яга», два склада матсредств и склад ГСМ.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены БТР М113, гаубицы Д-20 и М101, три миномета, станция РЭБ «Анклав», два внедорожника, два багги, шесть ПУ БпЛА, три станции «Старлинк», антенна связи, 29 самолетных БпЛА, девять БпЛА «Баба Яга», два роботизированных комплекса и склад матсредств.

    На Великобурлукском направлении уничтожено три внедорожника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили более пятидесяти украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по заводу, производящему дальнодействующие беспилотники, в ответ на атаки Киева на гражданские объекты.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Старицы в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 07:37 • Новости дня
    ПВО уничтожила 52 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Минувшей ночью российские силы ПВО успешно ликвидировали более полусотни украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Оперативные средства противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В сообщении Минобороны уточняется, что 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 15 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, четыре – над Орловской областью, а также по три беспилотника уничтожены над Белгородской и Астраханской областями.

    В ведомстве подчеркнули, что все аппараты были ликвидированы силами дежурных расчетов ПВО за один ночной период. О жертвах и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Средства ПВО за 12 часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, пять из которых сбили над Белгородской областью.

    В Энергодаре в результате атаки с применением беспилотника квадрокоптерного типа был поврежден автомобиль скорой помощи, при этом медицинский персонал и водитель не пострадали.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 00:49 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК прострелили колеса машины при попытке мобилизации в Днепропетровске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.

    По информации издания «Страна», инцидент произошел в Днепропетровске на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

    Сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать мужчину, однако он оказал сопротивление и угрожал ножом работникам ТЦК, пишет источник.

    После этого представители ТЦК открыли огонь по колесам его автомобиля, чтобы предотвратить побег. Другие подробности инцидента пока не раскрываются, отмечает издание.

    В последние месяцы на Украине участились случаи силовой мобилизации, когда мужчин задерживают в общественных местах, а попытки уклонения от службы становятся все более опасными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину прямо на катке в Одессе.

    Военнослужащий Украины, сдавшийся у Димитрова, предложил российским военным координаты территориального центра комплектования для возможного авиаудара.

    Во Львове сотрудник территориального центра комплектования толкнул девушку, пытавшуюся защитить своего молодого человека от принудительного призыва.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Орбан назвал Гренландию «куском льда» для виски Трампа

    Орбан назвал Гренландию куском льда и отметил роль Трампа в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Гренландию с куском льда для виски Дональда Трампа и заявил, что президент США спас НАТО.

    Виктор Орбан в ходе выступления в Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1, в шутку назвал Гренландию «куском льда», который Дональд Трамп может положить в свой виски, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что этот «кусок льда» теперь принадлежит Трампу, и происходящее там важно для интересов США в военном плане в рамках НАТО.

    Премьер Венгрии добавил, что Североатлантический альянс «исчерпал себя и уже давно не работал», однако благодаря Трампу расходы стран-членов на оборону выросли более чем до 3%. По мнению Орбана, именно Трамп «дал пинка» НАТО и спас организацию, так как действует, а не тратит время на обсуждения.

    Он подчеркнул, что на Западе часто саркастически отзываются о Трампе, однако международные институты, которыми руководили европейские академики, за последние 30 лет не достигли значимых результатов. Орбан заявил: «Один человек дал всему этому пинка, и теперь есть результаты».

    В ходе недавнего выступления на форуме в Давосе Трамп назвал Гренландию «куском льда» и в речи позже упоминал Исландию, говоря, как могло показаться, о Гренландии.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    27 комментариев

    Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

    Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты, по его мнению, не нуждались в поддержке НАТО и не просили помощи у союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 09:46 • Новости дня
    Reuters: США подготовили планы захвата Гренландии

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США вновь обсуждает планы военного захвата Гренландии, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

    США не отказались от идеи военного захвата Гренландии, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что подобные заявления вызвали «замешательство и тревогу» как в Вашингтоне, так и среди союзников страны. На Капитолийском холме, по данным агентства, и демократы, и республиканцы выразили беспокойство тем, что «администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом».

    Источники сообщают, что законодатели предупредили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных представителей Белого дома о возможности импичмента президенту Дональду Трампу, если США предпримут военную интервенцию в Гренландию. В то же время отмечается, что после переговоров между Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте обсуждение будущего острова сместилось в сторону его возможной покупки, а не захвата.

    При этом приближенные к администрации источники заверяют, что вариант военного захвата Гренландии якобы никогда не рассматривался всерьез. Обсуждение этой темы, несмотря на ажиотаж, остается предметом кулуарных переговоров и не выходит за рамки политических дебатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

    Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Нарышкин заявил о признании Западом невозможности блокировки «Орешника»

    Нарышкин: Специалисты на Западе признали невозможность сбить «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По словам Нарышкина, западные специалисты признали отсутствие у них возможностей для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», передает РИА «Новости».

    Директор СВР отметил, что и эксперты и военные специалисты на Западе открыто заявили о нехватке технических и военно-технических средств для противодействия этим системам.

    Нарышкин сообщил, что реакция на Западе на применение комплекса «Орешник» по военному объекту во Львовской области была ошеломляющей.

    Киевский режим атаковал с помощью дронов резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года.

    ВС России провели удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник» после атаки на резиденцию главы государства.

    Комментарии (0)
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино
    Экс-помощница двух губернаторов умерла, прилетев на похороны к матери
    Сидни Суини грозит наказание за рекламу нижнего белья на знаке Hollywood

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

