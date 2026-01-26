Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Медведев: Отсутствие СНВ-4 лучше провоцирующего гонку вооружений договора
Лучше не заключать нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-4), чем подписывать соглашение, которое лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, на инициативу России по «пост-ДСНВ» со стороны США пока не последовало положительного отклика: «Позитивных сигналов с американской стороны явно недостаточно. В том числе отсутствует положительный отклик на нашу инициативу по «пост-ДСНВ». Поэтому скажу кратко: лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах».
Он отметил, что ДСНВ на определенном этапе выполнил свои функции и сыграл позитивную роль. Однако Медведев отметил, что были и негативные стороны, включая претензии России к США и деструктивные шаги администрации Джо Байдена, пишет «Коммерсант».
Медведев напомнил, что Россия приостановила действие ДСНВ в 2023 году из-за безответственного подхода США к выполнению договора и российско-американским отношениям в целом.
Медведев выразил мнение, что перспективы возобновления сотрудничества в сфере контроля над вооружениями напрямую зависят от нормализации отношений между Россией и США. Он отметил, что новая администрация США делает попытки переосмыслить политику своих предшественников, однако эти шаги очень слабы и успех пока не гарантирован.
«Проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать. Достаточно вспомнить крайне провокационный противоракетный проект «Золотой купол для Америки». Он в корне противоречит утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений – которое, кстати, было закреплено в преамбуле ДСНВ», – заявил он.
В заключение он подчеркнул, что нарастающая мировая нестабильность и глубокие противоречия в международных отношениях подталкивают ряд государств к поиску новых способов обеспечения безопасности, включая ядерное оружие.
«Бессмысленно отрицать, что ядерный клуб сегодня гораздо шире. Есть официальные члены ядерного клуба, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, и неофициальные, которые либо признают себя ядерными державами и даже это фиксируют в законах, либо не признают, но все знают, что они являются таковыми. С учетом этого на проблему пора взглянуть гораздо шире», – сказал Медведев.
Медведев признался, что с пессимизмом смотрит на будущее режима ядерного нераспространения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.