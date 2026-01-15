Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.3 комментария
Песков: Москва не получила ответа США на инициативу Путина по ДСНВ
Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента Владимира Путина продлить ограничения по ДСНВ еще на один год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Москва до сих пор не получила ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина о продлении установленных Договором о СНВ ограничений вооружений еще на один год, передает ТАСС.
Песков подчеркнул: «Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой».
Песков также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о необходимости более выгодного договора по стратегическим наступательным вооружениям. Он отметил, что такой документ был бы нужен всем, однако выработка нового соглашения – очень сложный и длительный процесс.
Дональд Трамп продемонстрировал в интервью The New York Times, что его не беспокоит истечение срока действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией через четыре недели.
Москва выразила надежду на поддержку инициативы президента Владимира Путина по ДСНВ со стороны Вашингтона. Владимир Путин подтвердил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.