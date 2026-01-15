Песков: Москва не получила ответа США на инициативу Путина по ДСНВ

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва до сих пор не получила ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина о продлении установленных Договором о СНВ ограничений вооружений еще на один год, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой».

Песков также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о необходимости более выгодного договора по стратегическим наступательным вооружениям. Он отметил, что такой документ был бы нужен всем, однако выработка нового соглашения – очень сложный и длительный процесс.

Дональд Трамп продемонстрировал в интервью The New York Times, что его не беспокоит истечение срока действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией через четыре недели.

Москва выразила надежду на поддержку инициативы президента Владимира Путина по ДСНВ со стороны Вашингтона. Владимир Путин подтвердил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.