Глава Забайкалья выступил с обращением после ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором призвал поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, слетевшим с моста в Сретенском районе.

«Дорогие забайкальцы, у нас в крае произошло горестное событие – автобус Сретенск – Чита слетел с моста, перевернулся и упал», – приводит его слова РИА «Новости».

Осипов пообещал, что краевое правительство окажет помощь и поддержку всем, кто потерял близких и кто с травмами поступил в больницы.

Губернатор подчеркнул, что разбившийся автобус постоянно использовался для пассажирских перевозок. При этом все документы на него, по предварительным данным, были в порядке, передает ТАСС.

Окончательную причину аварии назовет следствие. «Было ли там лопнувшее колесо, какая была скорость движения, в каком состоянии находилось дорожное полотно – ответы на эти вопросы должны дать компетентные органы», – сказал он.

Глава региона отметил также, что мост, с которого слетел автобус, находится в исправном состоянии, имелось высокое металлическое ограждение, мощное бордюрное ограждение пешеходной части моста. Он уточнил, что автобус на значительной протяженности снес ограждение.

По данным региональных властей, длина моста – 175,6 метра, ширина – 10,5 метра.

Напомним, рейсовый автобус в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.