Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Читой

Число погибших в результате ДТП в Забайкальском крае, где автобус с туристами слетел с моста на лед, выросло до 20 человек, сообщил источник.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В УМВД по Забайкальскому краю сообщают о 19 погибших, передает ТАСС.

Автобус с туристами слетел в реку с моста под Читой в воскресенье. Причиной, по предварительным данным, является лопнувшее колесо автомобиля. Сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших. Всего в автобусе было 44 человека.

Причем долгое время автобус не могли перевернуть, так как он упал крышей на лед и мог провалиться. Однако спасатели с помощью автокрана все же смогли его поставить на колеса и продолжили спасательную операцию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Сети также появилось видео с места аварии.