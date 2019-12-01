Под разбившимся под Читой автобусом с выжившими пассажирами треснул лед

Спасатели ведут операцию по спасению людей в попавшем в ДТП в Забайкальском крае автобусе, однако она осложняется тем, что под машиной уже треснул лед и она может уйти под воду, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Тяжелой технике трудно подойти к автобусу, так как он находится на треснувшем льду, сообщает «Комсомольская правда».

Также сообщается, что водитель автобуса Сергей К. был его владельцем. Он выехал в рейс, пройдя медосмотр. У мужчины 18-летний водительский стаж.

По данным Telegram-каналов, в машине остается больше 20 человек.

Напомним, автобус с туристами слетел в реку с моста под Читой из-за лопнувшего колеса. 15 человек погибли, 18 пострадали. Всего в автобусе было 44 человека.

Возбуждено уголовное дело.

В Сети опубликовано видео с места ДТП.