Украинский суд обязал военкомат снять с учета мужчину после смены пола

Tекст: Ольга Иванова

После получения нового паспорта человек обратился в военкомат с просьбой о снятии с учета, однако получил отказ. В ТЦК заявили, что смена пола не дает оснований для исключения из реестра, и направили гражданина на военно-врачебную комиссию, передает ТАСС со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».

Суд признал действия военкомата дискриминационными, отметив факт смены пола на биологическом уровне. В инстанции подчеркнули, что истец не имеет медицинского или фармацевтического образования, обязывающего женщин состоять на воинском учете.

Действия ТЦК были признаны нарушающими фундаментальные права человека. Суд отменил решение об отказе в снятии с учета и обязал военкомат внести обновленные данные в реестр военнообязанных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинский военнопленный Виталий Тумаров сообщил о своей мобилизации на улице без документов несмотря на умственную отсталость.

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