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Суд на Украине обязал ТЦК снять с учета сменившего пол человека
Украинский суд обязал военкомат снять с учета мужчину после смены пола
Днепропетровский окружной административный суд обязал территориальный центр комплектования исключить из списков военнообязанных украинца, сменившего пол на женский (ЛГБТ–движение признано экстремистским и запрещено в России).
После получения нового паспорта человек обратился в военкомат с просьбой о снятии с учета, однако получил отказ. В ТЦК заявили, что смена пола не дает оснований для исключения из реестра, и направили гражданина на военно-врачебную комиссию, передает ТАСС со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».
Суд признал действия военкомата дискриминационными, отметив факт смены пола на биологическом уровне. В инстанции подчеркнули, что истец не имеет медицинского или фармацевтического образования, обязывающего женщин состоять на воинском учете.
Действия ТЦК были признаны нарушающими фундаментальные права человека. Суд отменил решение об отказе в снятии с учета и обязал военкомат внести обновленные данные в реестр военнообязанных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинский военнопленный Виталий Тумаров сообщил о своей мобилизации на улице без документов несмотря на умственную отсталость.
В марте территориальные центры комплектования безосновательно объявили в розыск шесть женщин без медицинского образования.
В прошлом году Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в военкомате как рабство.