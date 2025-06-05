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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    11 комментариев
    5 июня 2025, 11:38 • Новости дня

    Суд на Украине признал удержание в ТЦК рабством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в терцентре комплектования как рабство.

    Черниговский апелляционный суд на Украине признал, что насильственное удержание мужчины в территориальном центре комплектования (аналог военкомата) приравнивается к фактическому рабству, передает ТАСС.

    В судебном решении отмечено, что мужчина не является задержанным в уголовном порядке и не содержится под стражей, однако он и другие находятся под охраной сотрудников ТЦК, не обладающих правом осуществлять задержание.

    Судья отметил: «Непонятно, почему лицо до сих пор находится в фактическом рабстве как незаконно задержанный, где его и других мужчин охраняют сотрудники ТЦК, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов, уполномоченными на осуществление задержания».

    Однако судья отказал в удовлетворении просьбы об освобождении, сославшись на отсутствие полномочий выяснять основания задержания вне уголовного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. Депутаты Верховной рады назвали стоимость откупа от призыва в Киеве – около 300 тыс. гривен. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    4 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    @ REUTERS/Viktoriia Yakymenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По учебному подразделению украинской армии в Полтавской области нанесен удар, об этом сообщили сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

    Удар наносился ракетами по одному из учебных подразделений в Полтавской области, есть раненые, сообщили в сухопутных войсках ВСУ, передает ТАСС.

    Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй удар по учебным подразделениям ВСУ. 1 июня был уничтожен учебный центр сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, 12 бойцов погибло, более 60 получили ранения.

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    4 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Белый дом обозначил позицию по будущей поддержке Украины

    Белый дом не принял решений по будущей поддержке Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти пока не определились с форматом дальнейшей помощи Украине, акцентируя внимание на приоритетности мирных переговоров.

    Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения относительно будущей поддержки Украины, передает РИА «Новости». По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях и мирных переговорах по урегулированию конфликта.

    Отвечая на вопрос о возможных поставках американского оружия Киеву, Уитакер подчеркнул, что никаких решений по этому поводу пока не выработано. Он отметил: «Как я уже говорил, Соединенные Штаты сосредоточены на (мирных – ред.) переговорах ... поэтому не было принято никаких решений о будущей помощи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных. Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений. Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия обзаведется первыми немецкими дальнобойными системами через некоторое время, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

    «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», – цитирует Писториуса ТАСС.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    4 июня 2025, 22:01 • Новости дня
    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ

    Польская полиция обнаружила брошенные восемь контейнеров с ПВО для ВСУ

    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На территории аэроклуба в польской деревне Лашки у границы с Украиной обнаружено восемь неохраняемых контейнеров с системами ПВО, предназначенными для передачи ВСУ, сообщила радиостанция RMF24.

    Радиостанция сообщила, что оставленные без охраны системы ПВО были найдены польскими полицейскими на территории аэроклуба в деревне Лашки, близ границы с Украиной, передает ТАСС.

    На взлетно-посадочной полосе аэродрома обнаружили восемь контейнеров с оружием, которые были предназначены для передачи вооруженным силам Украины.

    По информации радиостанции RMF24, транспортировку систем ПВО на Украину должна была осуществить частная фирма. Контейнеры изначально охранялись, но позже охрану сняли, что привело к их бесконтрольному нахождению на территории Польши. Отмечается, что найденные системы ПВО не принадлежали государству или военным структурам Польши.

    Сейчас польская прокуратура начала расследование по данному инциденту, чтобы выяснить обстоятельства и причины инцидента.

    Ранее польский генерал Дариуш Луковский заявил, что Европа не сможет быстро заменить отсутствие американских военных поставок Киеву из-за отставания в производстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западное оружие, поставляемое на Украину, часто попадает на черные рынки.

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    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    @ Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолеты России, получившие повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.

    Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.

    Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.

    Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 09:33 • Новости дня
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В территориальном центре комплектования Киева группа мобилизованных устроила беспорядки, которые были жестко подавлены сотрудниками спецназа и полиции, применившими силу.

    Инцидент произошел в одном из киевских территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Согласно публикации издания «Страна», мужчины, подвергшиеся насильственной мобилизации, вступили в конфликт с руководством военкомата и пытались забаррикадировать дверь, подстрекая других к вооруженному сопротивлению.

    Бунт привел к вызову спецназа и сил правопорядка, которые применили дубинки против участников беспорядков, уложив их на пол. В телеграм-канале издания появилось видео происходящего.

    «Страна» сообщила, что в этом же военкомате ранее фиксировали издевательства над мобилизованными: одного мужчину привязывали к батарее, другого избивали, когда он был пристегнут к кровати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Верховной раде назвали сумму откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

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    4 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ

    Политолог Скачко: Драпатый может занять пост главкома ВСУ

    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ
    @ armyinform.com.ua/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Михаила Драпатого считают альтернативой Александру Сырскому. Не исключено, что в будущем он может занять пост главкома ВСУ – тем более, что Сырским многие недовольны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ, в том числе назначил Драпатого командующим Объединенными силами.

    «Михаил Драпатый – генерал нового образца, который не отличается умом и профессиональными навыками. При этом у него хорошо развита способность чувствовать опасность», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». Эксперт не исключает, что именно поэтому военачальник решил подать в отставку.

    Причин, почему после всех неудач Драпатого на посту главы Сухопутных сил его не уволили, а назначили на новую должность, может быть несколько. «Во-первых, в офисе Владимира Зеленского опасаются выпускать боевых генералов из-под своего контроля», – считает собеседник.

    Во-вторых, Драпатого в Киеве считают альтернативой Александру Сырскому. «Ранее Сырского рассматривали в качестве замены Валерию Залужному а теперь складывается похожая ситуация, но уже с новыми «игроками», – уточнил политолог.

    По его оценкам, Драпатый в будущем может занять пост главкома ВСУ – тем более, что Сырским многие недовольны, напомнил Скачко. Но пока генерала назначили командующим Объединенных сил. «В его задачи будет входить приведение войск в дееспособное состояние, работа с резервами», – указал эксперт.

    Что касается других перестановок, то это обычная «перетасовка» кадров, считает собеседник. По словами аналитика, в решениях Киева превалируют политические мотивы. Он не исключает, что какие-то рекомендации были даны западными советниками, находящимися на Украине.

    «Другими словами, одним дают шанс в награду за их лояльность, а других – наказывают», – пояснил спикер, напомнив о конфликте покинувших посты командующих Игоря Скибюка и Вадима Сухаревского с Сырским. Ожидать, что новые назначенцы кардинально смогут повлиять на положение ВСУ, не стоит. Тем не менее, некоторые локальные краткосрочные успехи они могут показать, заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ. Так, Михаил Драпатый, подавший в отставку с поста главы Сухопутных сил после удара по 239-му полигону ВСУ, был назначен командующим Объединенных сил.

    «Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100%», – сказал Зеленский, добавив, что Сухопутные войска возглавит другой человек. Кто именно – он не уточнил.

    Кроме того, согласно указам, опубликованным на сайте Зеленского, новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Олег Апостол, а Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем.

    Апостол назначен вместо Игоря Скибюка, который теперь перешел на пост заместителя начальника Генштаба. Бровди сменил Вадима Сухаревского, который стал заместителем командующего оперативным командованием «Восток». Зеленский также уволил Александра Белоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. О причинах не сообщается.

    Министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что новый командующий Сухопутными войсками будет скоро назначен и сосредоточится на вопросах мобилизации. По его словам, все эти «важные кадровые решения приняты, чтобы укрепить ВСУ на фронте».

    Перестановки прокомментировала и скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно критикующая главкома ВСУ Александра Сырского. Она назвала «бандитом» и «долларовым миллионером» нового командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, более известного как Мадьяр. По ее словам, Сырский, поставив Мадьяра на эту должность, обеспечил работу «по понятиям» и по принципу «ты мне – я тебе».

    Безуглая отметила, что смена командующего Десантно-штурмовыми войсками также играет на руку главкому, который давно добивался увольнения Скибюка. По ее словам, с назначением Апостола, который является человеком Сырского, в этих войсках пройдут чистки. «Десантники, держитесь», – добавила она.

    Единственной хорошей новостью в проведенных перестановках Безуглая назвала назначение Драпатого на должность командующего Объединенными силами. Она рассчитывает на то, что тот впоследствии может стать новым главкомом. Вместе с тем депутат Рады признает, что на данный момент Сырский сохраняет наибольшее влияние на Зеленского среди военных.

    Издание «Страна» назвало решение Зеленского в отношении Драпатого двояким. По его данным, Драпатый остается главной альтернативой Сырскому. Как пишет СМИ в Telegram-канале, с покинувшими посты командующих Скибюком и Сухаревским у главкома ВСУ были конфликты. Хотя они и получили новые должности, прежнего веса в ВСУ иметь уже не будут.

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    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

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    4 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

    Делегация России в Стамбуле передала позицию президента России Владимира Путина, что саммит на уровне глав государств возможен только при соответствующей подготовке, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Мединский на встрече Путина с кабмином отметил, что Украина предложила ввести 30 или 60-дневное перемирие для подготовки встречи лидеров. Кроме того, Мединский сообщил, что Россия готова начать обмен пленными с Украиной в период с седьмого по девятое июня.

    По словам Мединского, у Украины могут находиться тела погибших российских военнослужащих, однако их количество значительно меньше тел погибших военных ВСУ. Россия готова принять эти тела для возвращения на родину погибших. Также Мединский подчеркнул, что между сторонами уже налажен контакт по гуманитарным вопросам, однако по остальным вопросам «мяч на стороне Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране.

    Россия предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 12:19 • Новости дня
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара с помощью комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Желобок на Украине были уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка и техника ЗРК IRIS-T, сообщило Министерство обороны.

    Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По сообщению ведомства, целью удара стал ЗРК IRIS-T иностранного производства, размещенный в районе пункта Желобок Днепропетровской области.

    В результате атаки уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения. Уничтожение комплекса подтвердили средствами объективного контроля. Минобороны опубликовало соответствующее видео с места событий.

    До этого российские войска нанесли удар «Искандером-М» по пункту запуска беспилотников самолетного типа в Харьковской области.

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и дронов «Герань-2».

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    4 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Названо число дезертировавших из ВСУ в 2025 году

    МИД РФ: С начала года из ВСУ дезертировали более 25 тыс. военных

    Tекст: Евгения Караваева

    Более 25 тыс. украинских военных дезертировали с начала 2025 года, сообщила Мария Захарова.

    С начала 2025 года из украинской армии дезертировали более 25 тыс. человек, что значительно превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Кратно выросло число бегущих из Вооруженных сил Украины. По разным оценкам, только с января по май дезертировали свыше 25 тыс. военных ВСУ, в то время как за весь 2024 год таковых было 35 тыс. человек», – сказала дипломат.

    Также Захарова привела информацию Минэкономики Украины о том, что с начала года за рубежом скрылись 104 тыс. человек. По словам Захаровой, за последние три года страну покинули от 600 тыс. до 1 млн граждан трудоспособного возраста.

    Официальный представитель МИД РФ констатировала провал кампании по добровольной мобилизации на Украине. По ее словам, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что за два месяца с момента запуска контракта для молодежи от 18 до 24 лет записались всего 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество военнослужащих ВСУ, которые сбежали из своих частей, в последние месяцы резко увеличилось. По имеющимся данным, как минимум каждый пятый украинский военнослужащий является дезертиром. Депутат Рады Марьяна Безуглая отметила, что массовый уход военных связан с действиями командования и нарушением прав солдат.

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    4 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не желают довести ситуацию до мирного урегулирования, поскольку это приведет к утере их властных полномочий, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают», – цитирует Путина ТАСС.

    Так глава российского государства высказался об отказе киевского режима о перемирии по гуманитарным соображениям на два-три дня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

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    4 июня 2025, 17:33 • Новости дня
    Лавров назвал отказ Зеленского от краткосрочного перемирия грубейшей ошибкой

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал категорический отказ Киева от краткосрочного перемирия для сбора тел погибших как серьезную ошибку руководства Украины.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании президента Росиии с членами правительства заявил, что категорический отказ Владимира Зеленского принять предложение о двух- или трехдневном перемирии стал серьезной ошибкой, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что перемирие предполагалось для сбора тел погибших военных на отдельных участках линии соприкосновения. Он подчеркнул: «Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический и грубый отказ Зеленского от этого предложения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал оскорбительными высказывания президента Владимира Зеленского в адрес российской делегации и не соответствующими духу переговоров. Эксперты считают, что Киев добивается лишь временной паузы, и в таком случае России придется реализовывать цели спецоперации военным путем.

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