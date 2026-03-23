ТЦК на Украине безосновательно объявили в розыск шесть женщин как уклонисток

Tекст: Антон Антонов

Одна из женщин, Ирина Харациди-Логинова, рассказала, что после предоставления документов об образовании розыск и штраф с нее сняли, однако с воинского учета ее не выписали, передает РИА «Новости».

Она намерена подать в суд, так как сейчас, по ее словам, законом не предусмотрено «механизма исключения из учета тех, кто попал туда ошибочно или незаконно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом украинские власти ужесточили контроль за воинским учетом женщин с медицинским образованием, предусмотрев их розыск при неявке в военкомат в течение двух месяцев.

Согласно украинскому законодательству, на воинский учет должны становиться только женщины, имеющие военное, медицинское или фармакологическое образование.

С сентября 2023 года на Украине женщины-медики подлежат воинскому учету, однако ранее им было необходимо самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования по месту жительства и предоставить соответствующие документы.