Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.0 комментариев
Женщин-медиков на Украине начали объявлять в розыск за неявку в военкомат
Украинские власти ужесточили контроль за воинским учетом женщин с медицинским образованием, предусмотрев розыск при неявке в военкомат в течение двух месяцев.
Женщины с медицинским образованием на Украине могут быть объявлены в розыск за неявку в территориальный центр комплектования, передает ТАСС. Об этом заявила адвокат Екатерина Анищенко. «Если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии, на нее будет составлен протокол, она будет объявлена в розыск. У нас нет исключений по гендерному признаку», – сказала она в эфире телеканала «Киев24».
Ранее представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет без их личного присутствия.
На Украине с сентября 2023 года женщины-медики подлежат воинскому учету, однако ранее им было необходимо самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования по месту жительства и предоставить соответствующие документы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контракт для службы в украинской армии. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска используют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает примерно сто человек.