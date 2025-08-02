Tекст: Дмитрий Зубарев

Женщины с медицинским образованием на Украине могут быть объявлены в розыск за неявку в территориальный центр комплектования, передает ТАСС. Об этом заявила адвокат Екатерина Анищенко. «Если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии, на нее будет составлен протокол, она будет объявлена в розыск. У нас нет исключений по гендерному признаку», – сказала она в эфире телеканала «Киев24».

Ранее представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет без их личного присутствия.

На Украине с сентября 2023 года женщины-медики подлежат воинскому учету, однако ранее им было необходимо самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования по месту жительства и предоставить соответствующие документы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контракт для службы в украинской армии. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска используют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает примерно сто человек.