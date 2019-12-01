Спасатели смогли поставить слетевший с моста автобус на колеса

Автобус, который перевернулся при падении на лед реки Куэнга в Забайкалье и мог провалиться в воду, поставили на колеса, спасательная операция продолжается, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Авария произошла на региональной автомобильной трассе «Могойтуй – Сретенск – Олочи». На месте происшествия продолжается спасательная операция. С помощью спецтехники перевернувшийся при падении автобус удалось поставить на колеса, из его салона продолжают извлекать людей», – передает его слова ТАСС.

Он предположил, что число пострадавших в ДТП может еще возрасти.

Ранее сообщалось, что автобус мог провалиться под лед, который треснул под машиной.

Напомним, автобус с туристами слетел в реку с моста под Читой. Причиной называется лопнувшее колесо автомобиля. В результате 15 человек погибли, еще 18 пострадали. Всего в автобусе было 44 человека.

Возбуждено уголовное дело.

В Сети появилось видео с места ДТП.