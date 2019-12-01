Кто виноват в трагедии в Забайкалье

Страшная катастрофа в Забайкальском крае унесла жизни как минимум 19 человек, среди которых есть дети. Падение пассажирского автобуса с моста на речной лед могло закончиться еще трагичнее, но пострадавшим быстро пришли на помощь и специальные службы, и местные жители. К перевозчику прежде имелись многочисленные претензии, но он ли виноват в случившимся?

Автобус Kia Grandbird следовал из города Сретенск в Читу, в салоне находились 43 пассажира и водитель. Машина съехала с дороги и упала с моста через реку Куенга с высоты около восьми метров.

Часть людей оказалась заблокирована в салоне, сам автобус некоторое время лежал на люду колесами вверх. Существовала опасность того, что машина может провалиться под лед, однако спасателям удалось перевернуть ее и поставить на колеса. Для освобождения пострадавших крышу автобуса пришлось спилить.

«Весь удар пришелся как раз на кабину водителя. Автобус упал на нос, а потом перевернулся на крышу», - описал произошедшее глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин.

Водителю, также погибшему в аварии, было 47 лет, его водительский стаж превышал 20 лет. По предварительным данным, он не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Глава межрегионального профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко подчеркивает, что взрыв колеса всегда ведет к тяжелой аварии и предотвратить ее практически невозможно.

«Если отошла передняя ось, то шансов обойтись без жертв практически нет. При этом техосмотр ничего не скажет и не покажет. Это может быть внутренний дефект, заводской брак - это раз. Может вывалиться металлический костыль, попасть обломок камня - это второй вариант. Также бывает, что колесо попадает в выбоину и взрывается. Масса всяких случаев, которые просто невозможно предвидеть. Что касается дороги конкретно на этом участке, сказать не могу, но на Байкале дороги вообще «не фонтан». Если говорить о региональных дорогах, то их большая часть находится в плачевном состоянии», - говорит эксперт.

Эти выводы подтвердил редактор портала «Чита.ру» Роман Шадрин. «Это обычный рейсовый автобус, на котором в основном жители Сретенского района перемещаются в Читу и обратно. При этом перевозчик Сергей Пнев рассказал, что пассажирский автобус, который потерпел аварию, прошел все техосмотры и имел лицензию на перевозки. Сейчас работает горячая линия, работают психологи МЧС, принимаются звонки по этой горячей линии. Идет расследование», - заявил он.

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Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей по неосторожности. Региональная прокуратура начала проверку.

Уже известно, что за несколько лет Ространснадзор нашел у индивидуального предпринимателя Пнева - организатора злополучного рейса - 38 нарушений.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, владелец автобуса, судя по всему, не застраховал свою ответственность в качестве пассажирского перевозчика. В этом случае вся ответственность за возмещение ущерба ложится на перевозчика.

Согласно закону, в случае смерти пассажира его наследникам полагаются выплаты порядка 2,25 миллиона рублей. Причинение вреда здоровью оценивается индивидуально, но не более чем в 2 миллиона рублей.

Вскоре после трагедии премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры по оказанию помощи пострадавшим и родным погибших в ДТП.

В свою очередь, заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату взять на контроль ход расследования причин происшествия в Забайкальском крае и оказать необходимое содействие пострадавшим и семьям погибших, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе аппарата.

«Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись», - подчеркнул Трутнев.

Глава Забайкальского края Александр Осипов выступил со специальным обращением в связи с трагединей.

По свидетельству главного редактора районной газеты «Советское Забайкалье» Александр Почекунин, местные жители помогали медикам вывозить пострадавших с места аварии и развозить их по больницам.

«В городе бросили клич - люди на своих машинах поехали к месту происшествия. Уже есть желающие сдать кровь для пострадавших», - утверждает он.

Местный житель Петр Никифоров, к месту трагедии буквально стекались люди, предлагая свою помощь. «Приехали местные железнодорожники и привезли инструменты. МЧС, пожарные, скорая уже были на месте», – уточняет он.

Предполагается, что несколько пассажиров самостоятельно выбрались из-под обломков и уехали с места происшествия. Спасатели не смогли найти 10 человек из числа находившихся в салоне.

Официально подтвержденное количество жертв на момент сдачи материала составляет 19 человек. Состояние 18 пассажиров оценивается как средней степени тяжести, еще одного пострадавшего - как тяжелое.

«Ребенок там был, годик, и девочка лет пяти на вид. Мама осталась жива, дети погибли. Я помог, вот, одного мужчину погрузили, он был еще живой, дай бог, может, выживет. Женщину еще вытащили, но она уже была мертва», – рассказал Никифоров.

Газета ВЗГЛЯД будет следить за ходом расследования и установлением причин произошедшего.