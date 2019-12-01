Кто виноват в трагедии в Забайкалье

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1 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента

Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
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Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Забудьте о свободе слова и обмене информацией – всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали. Подробности...
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Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              Кто виноват в трагедии в Забайкалье

              Часть людей оказалась заблокирована в салоне, сам автобус некоторое время лежал колесами вверх   1 декабря 2019, 21:20
              Фото: Минздрав России/ТАСС
              Текст: Наталья Савина

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              Страшная катастрофа в Забайкальском крае унесла жизни как минимум 19 человек, среди которых есть дети. Падение пассажирского автобуса с моста на речной лед могло закончиться еще трагичнее, но пострадавшим быстро пришли на помощь и специальные службы, и местные жители. К перевозчику прежде имелись многочисленные претензии, но он ли виноват в случившимся?

              Автобус Kia Grandbird следовал из города Сретенск в Читу, в салоне находились 43 пассажира и водитель. Машина съехала с дороги и упала с моста через реку Куенга с высоты около восьми метров.

              Часть людей оказалась заблокирована в салоне, сам автобус некоторое время лежал на люду колесами вверх. Существовала опасность того, что машина может провалиться под лед, однако спасателям удалось перевернуть ее и поставить на колеса. Для освобождения пострадавших крышу автобуса пришлось спилить.

              «Весь удар пришелся как раз на кабину водителя. Автобус упал на нос, а потом перевернулся на крышу», - описал произошедшее глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин.

              Водителю, также погибшему в аварии, было 47 лет, его водительский стаж превышал 20 лет. По предварительным данным, он не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

              Глава межрегионального профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко подчеркивает, что взрыв колеса всегда ведет к тяжелой аварии и предотвратить ее практически невозможно.

              «Если отошла передняя ось, то шансов обойтись без жертв практически нет. При этом техосмотр ничего не скажет и не покажет. Это может быть внутренний дефект, заводской брак - это раз. Может вывалиться металлический костыль, попасть обломок камня - это второй вариант. Также бывает, что колесо попадает в выбоину и взрывается. Масса всяких случаев, которые просто невозможно предвидеть. Что касается дороги конкретно на этом участке, сказать не могу, но на Байкале дороги вообще «не фонтан». Если говорить о региональных дорогах, то их большая часть находится в плачевном состоянии», - говорит эксперт.

              Эти выводы подтвердил редактор портала «Чита.ру» Роман Шадрин. «Это обычный рейсовый автобус, на котором в основном жители Сретенского района перемещаются в Читу и обратно. При этом перевозчик Сергей Пнев рассказал, что пассажирский автобус, который потерпел аварию, прошел все техосмотры и имел лицензию на перевозки. Сейчас работает горячая линия, работают психологи МЧС, принимаются звонки по этой горячей линии. Идет расследование», - заявил он.

              Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей по неосторожности. Региональная прокуратура начала проверку.

              Уже известно, что за несколько лет Ространснадзор нашел у индивидуального предпринимателя Пнева - организатора злополучного рейса - 38 нарушений.

              Кроме того, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, владелец автобуса, судя по всему, не застраховал свою ответственность в качестве пассажирского перевозчика. В этом случае вся ответственность за возмещение ущерба ложится на перевозчика.

              Согласно закону, в случае смерти пассажира его наследникам полагаются выплаты порядка 2,25 миллиона рублей. Причинение вреда здоровью оценивается индивидуально, но не более чем в 2 миллиона рублей.

              Вскоре после трагедии премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры по оказанию помощи пострадавшим и родным погибших в ДТП.

              В свою очередь, заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату взять на контроль ход расследования причин происшествия в Забайкальском крае и оказать необходимое содействие пострадавшим и семьям погибших, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе аппарата.

              «Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись», - подчеркнул Трутнев.

              Глава Забайкальского края Александр Осипов выступил со специальным обращением в связи с трагединей.

              По свидетельству главного редактора районной газеты «Советское Забайкалье» Александр Почекунин, местные жители помогали медикам вывозить пострадавших с места аварии и развозить их по больницам.

              «В городе бросили клич - люди на своих машинах поехали к месту происшествия. Уже есть желающие сдать кровь для пострадавших», - утверждает он.

              Местный житель Петр Никифоров, к месту трагедии буквально стекались люди, предлагая свою помощь. «Приехали местные железнодорожники и привезли инструменты. МЧС, пожарные, скорая уже были на месте», – уточняет он.

              Предполагается, что несколько пассажиров самостоятельно выбрались из-под обломков и уехали с места происшествия. Спасатели не смогли найти 10 человек из числа находившихся в салоне.

              Официально подтвержденное количество жертв на момент сдачи материала составляет 19 человек. Состояние 18 пассажиров оценивается как средней степени тяжести, еще одного пострадавшего - как тяжелое.

              «Ребенок там был, годик, и девочка лет пяти на вид. Мама осталась жива, дети погибли. Я помог, вот, одного мужчину погрузили, он был еще живой, дай бог, может, выживет. Женщину еще вытащили, но она уже была мертва», – рассказал Никифоров.

              Газета ВЗГЛЯД будет следить за ходом расследования и установлением причин произошедшего.


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