Очевидец рассказал о спасении пассажиров упавшего в реку автобуса под Читой

Житель Забайкальского края Петр Никифоров рассказал о том, как спасали пострадавших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе.

«Я сидел дома, мне позвонили. Я, как узнал, что автобус в речку упал, побежал за машиной в гараж, взял жену – и поехали туда. Приехали и увидели этот ужас: автобус лежал на крыше на льду», – приводит его слова RT.

Никифоров рассказал, что пассажиры автобуса кричали, к месту трагедии продолжали прибывать люди для оказания помощи. В том числе приехали местные железнодорожники и привезли инструменты. «МЧС, пожарные, скорая уже были на месте», – уточнил он.

«Ребенок там был, годик, и девочка лет пяти на вид. Мама осталась жива, дети погибли. Я помог, вот, одного мужчину погрузили, он был еще живой, дай бог, может, выживет. Женщину еще вытащили, но она уже была мертва», – добавил мужчина.

По его словам, когда автобус подняли на колеса и спилили с него крышу, всех погибших и пострадавших вытащили из транспортного средства.

«Те, кто погиб, лежали, родственники приезжали их опознать, там, видимо, психологи были», – сказал он.

Напомним, в Забайкальском крае автобус, в котором находились 43 пассажира, лопнувшего колеса слетел в реку с моста. Погибли 19 человек. Возбуждено уголовное дело.