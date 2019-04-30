Российским водителям готовят ряд жестких мер

Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку.

В России разрабатывают «целый ряд очень серьезных и жестких предложений», которые снизят смертность на дорогах, заявил в понедельник на совещании у президента Владимира Путина министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

По его словам, смертность на дорогах снизилась с 19 погибших на 100 тыс. человек до 13 погибших. Цель ведомства еще более жесткая – четыре человека на 100 тыс. населения, заявил глава МВД.

Судя по всему, министр привел показатель 2017 года, ведь с тех пор новой статистики не публиковалось. Как известно, задачу резко снизить число ДТП с летальным исходом потребовал президент в своем «майском указе». По планам правительства, к 2030-му показатель смертности на дорогах должен стремиться к нулевым значениям.

«Мы понимаем, что и дальше нам необходимо повышать защищенность добросовестных участников дорожного движения. Особенно важно, когда интенсивность транспортных потоков значительно возрастает, а в некоторых случаях даже ужесточение санкций не оказывает должного эффекта», – сказал Колокольцев, так и не сообщив, какие именно решения готовятся.

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил газете ВЗГЛЯД, что не обладает информацией о том, какие меры имел в виду министр на совещании. Однако Колокольцев в последнее время активно добивается передачи части полномочий МВД органам местной исполнительной власти, сообщил депутат. По его мнению, такой шаг разрушит государственную надзорно-контрольную вертикаль.

«Если сейчас фиксируют нарушение и выписывают штрафы сотрудники полиции, причем не все, а только специально отобранные, – сказал Лысаков, –

то предлагается, что этим будут заниматься набранные с улицы люди, непрофессионалы, которые никаких присяг не давали и ни за что не отвечают».

Депутат опасается, что местные власти будут использовать камеры лишь как источник пополнения бюджета, не заботясь о качестве дорог или о более безопасной организации движения на опасных участках.

«Мы сейчас видим, как в Московской области камеры прячутся чуть ли не в лотки торговцев овощами. То есть они берут в аренду камеры – просто физические лица, не имеющие отношения к МВД, потом флешки сдают властям, получая с этого процент. И это получается аренда не камеры, а аренда государственной власти», – досадует Лысаков.

Не согласен парламентарий и с предлагаемым ужесточением скоростного режима в стране. Как известно, пока штрафы водителям начинают начислять только тогда, когда они превышают указанный на дорожных знаках режим на 20 км/ч. Теперь ГИБДД предлагает снижение этого порога – штрафовать предлагается уже за превышение на 10 км/ч. Фактическая скорость на улицах населенных пунктов в таком случае снизится почти с 80 км/ч до без малого 70 км/ч.

Но условия для снижения «нештрафуемого порога» до 10 км/ч должны сложиться лишь в 2020–2021 годах, считает Лысаков. Он добавил, что его фракция категорически против изменений. По мнению единороссов, сначала надо провести аудит дорожно-уличной сети и не снижать, а даже поднять скоростной режим на трассах, где это возможно. Кроме того, следует минимизировать коммерческую составляющую в организации дорожного движения, которая сейчас зашкаливает, по мнению Лысакова.

«Прежде, чем что-то ужесточать, необходимо навести порядок в своем хозяйстве. У нас полно ситуаций, когда, например, на федеральной дороге стоит ограничение скорости – или 40 км в час, или в связи с ремонтом дорог, а ремонта нет, он давно закончен. Но стоят камеры и собирают деньги. Уберите эти кормушки с дорог, повысьте скоростной режим, а потом уже говорите об ужесточении ответственности водителя. Вот в такой последовательности надо действовать», – призвал Лысаков.

Не исключено также, что Колокольцев на совещании имел в виду создание базы данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав. Такие меры анонсировал в понедельник в интервью «Известиям» его подчиненный – начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров. Госавтоинспекция также намерена получить доступ к данным о россиянах, состоящим на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах, сообщил полковник. Также иностранцев с видом на жительство обяжут пересдавать экзамены на права. То же самое коснется граждан, имеющих водительское удостоверение другого государства.

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Коллега Лысакова, зампред комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский в интервью RT эту идею ГИБДД назвал разумной и нужной. «Особенно что касается пассажирских перевозок, заказных перевозок. Водители, которые регулярно нарушают ПДД, должны быть под контролем», – заявил депутат.

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто тоже приветствует план создать базу данных злостных нарушителей.

«Например, бывают проблемы, связанные с отсутствием базы данных людей, которым по тем или иным причинам запрещено водить автомобиль: психически больные, наркоманы. То же самое касается и базы нарушителей. Вообще, создав некую универсальную базу и ограничив допуск к ней только теми людьми, которым положено по долгу службы, стало бы значительно проще жить», – отметил эксперт.

Напомним, за прошлый год в России произошло 151 тыс. ДТП, при которых погибли около 16,4 тыс. человек. Еще около 193 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести. По данным ГИБДД, показатель смертности в ДТП стал меньше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным МВД, в 2017–2019 годах самым частым нарушением ПДД стало превышение скорости. Также распространенными нарушениями стали несоблюдение требований, предписанных знаками или разметкой, проезд на красный свет или на запрещающий жест регулировщика. Российские шоферы также часто нарушали правила обгона или ездили без страховки.