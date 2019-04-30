Взгляд
30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
Разделы

Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
Перейти а раздел…

В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
Перейти а раздел…

Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...

Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
Обсуждение: 81 комментарий
    Перейти а раздел…

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 6 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

      Перейти а раздел…

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...

      Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

      В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч
      Подробности...

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Стали известны планы россиян на Первомай
            Названы страны-лидеры по инвестициям в НИОКРПентагон отреагировал на заявление Польши об увеличении численности войск СШАПушков высмеял Порошенко за «святое украинское гражданство»Чехия распечатала стратегические резервы нефти
            Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200Спецрейсом в Москву прибыли китайские пандыСоветник Зеленского пообещал ударить «там, где не ждут»В Москве состоялась премьера скандального фильма «Братство»
            Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400 взамен поврежденных штормомМинобороны опубликовало эксклюзивные фотографии маршалов ПобедыСтала известна вероятная стоимость отдыха Зеленского в ТурцииИмператор Японии доложил богам о готовности к отречению

            радиационная угроза


            На Украине произошел пожар на Ровенской АЭС

            разрешение разногласий


            Эрдоган сделал Трампу предложение по поводу С-400

            «не очень умный»


            Прилепин и Гоблин раскритиковали Дудя за фильм о Колыме

            Видео

            громкий скандал


            Партнер Интерпола рассказал, как будет проверять шоу «Голос.Дети»

            международный турнир


            Российским самбисткам пригрозили строгим наказанием за массовую драку

            гневная реакция


            Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

            «восхищает весь мир»


            В Китае сравнили «всемогущий» «Посейдон» и новейший подводный дрон США

            «угроза нацбезопасности»


            Прибалтика затыкает рот российскому телевидению

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями   30 апреля 2019, 08:26
            Фото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Иван Абакумов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку.

            В России разрабатывают «целый ряд очень серьезных и жестких предложений», которые снизят смертность на дорогах, заявил в понедельник на совещании у президента Владимира Путина министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

            По его словам, смертность на дорогах снизилась с 19 погибших на 100 тыс. человек до 13 погибших. Цель ведомства еще более жесткая – четыре человека на 100 тыс. населения, заявил глава МВД.

            Судя по всему, министр привел показатель 2017 года, ведь с тех пор новой статистики не публиковалось. Как известно, задачу резко снизить число ДТП с летальным исходом потребовал президент в своем «майском указе». По планам правительства, к 2030-му показатель смертности на дорогах должен стремиться к нулевым значениям.

            «Мы понимаем, что и дальше нам необходимо повышать защищенность добросовестных участников дорожного движения. Особенно важно, когда интенсивность транспортных потоков значительно возрастает, а в некоторых случаях даже ужесточение санкций не оказывает должного эффекта», – сказал Колокольцев, так и не сообщив, какие именно решения готовятся.

            Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил газете ВЗГЛЯД, что не обладает информацией о том, какие меры имел в виду министр на совещании. Однако Колокольцев в последнее время активно добивается передачи части полномочий МВД органам местной исполнительной власти, сообщил депутат. По его мнению, такой шаг разрушит государственную надзорно-контрольную вертикаль.

            «Если сейчас фиксируют нарушение и выписывают штрафы сотрудники полиции, причем не все, а только специально отобранные, – сказал Лысаков, –

            то предлагается, что этим будут заниматься набранные с улицы люди, непрофессионалы, которые никаких присяг не давали и ни за что не отвечают».

            Депутат опасается, что местные власти будут использовать камеры лишь как источник пополнения бюджета, не заботясь о качестве дорог или о более безопасной организации движения на опасных участках.

            «Мы сейчас видим, как в Московской области камеры прячутся чуть ли не в лотки торговцев овощами. То есть они берут в аренду камеры – просто физические лица, не имеющие отношения к МВД, потом флешки сдают властям, получая с этого процент. И это получается аренда не камеры, а аренда государственной власти», – досадует Лысаков.

            Не согласен парламентарий и с предлагаемым ужесточением скоростного режима в стране. Как известно, пока штрафы водителям начинают начислять только тогда, когда они превышают указанный на дорожных знаках режим на 20 км/ч. Теперь ГИБДД предлагает снижение этого порога – штрафовать предлагается уже за превышение на 10 км/ч. Фактическая скорость на улицах населенных пунктов в таком случае снизится почти с 80 км/ч до без малого 70 км/ч.

            Но условия для снижения «нештрафуемого порога» до 10 км/ч должны сложиться лишь в 2020–2021 годах, считает Лысаков. Он добавил, что его фракция категорически против изменений. По мнению единороссов, сначала надо провести аудит дорожно-уличной сети и не снижать, а даже поднять скоростной режим на трассах, где это возможно. Кроме того, следует минимизировать коммерческую составляющую в организации дорожного движения, которая сейчас зашкаливает, по мнению Лысакова.

            «Прежде, чем что-то ужесточать, необходимо навести порядок в своем хозяйстве. У нас полно ситуаций, когда, например, на федеральной дороге стоит ограничение скорости – или 40 км в час, или в связи с ремонтом дорог, а ремонта нет, он давно закончен. Но стоят камеры и собирают деньги. Уберите эти кормушки с дорог, повысьте скоростной режим, а потом уже говорите об ужесточении ответственности водителя. Вот в такой последовательности надо действовать», – призвал Лысаков.

            Не исключено также, что Колокольцев на совещании имел в виду создание базы данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав. Такие меры анонсировал в понедельник в интервью «Известиям» его подчиненный – начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров. Госавтоинспекция также намерена получить доступ к данным о россиянах, состоящим на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах, сообщил полковник. Также иностранцев с видом на жительство обяжут пересдавать экзамены на права. То же самое коснется граждан, имеющих водительское удостоверение другого государства.

            Коллега Лысакова, зампред комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский в интервью RT эту идею ГИБДД назвал разумной и нужной. «Особенно что касается пассажирских перевозок, заказных перевозок. Водители, которые регулярно нарушают ПДД, должны быть под контролем», – заявил депутат.

            Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто тоже приветствует план создать базу данных злостных нарушителей.

            «Например, бывают проблемы, связанные с отсутствием базы данных людей, которым по тем или иным причинам запрещено водить автомобиль: психически больные, наркоманы. То же самое касается и базы нарушителей. Вообще, создав некую универсальную базу и ограничив допуск к ней только теми людьми, которым положено по долгу службы, стало бы значительно проще жить», – отметил эксперт.

            Напомним, за прошлый год в России произошло 151 тыс. ДТП, при которых погибли около 16,4 тыс. человек. Еще около 193 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести. По данным ГИБДД, показатель смертности в ДТП стал меньше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

            По данным МВД, в 2017–2019 годах самым частым нарушением ПДД стало превышение скорости. Также распространенными нарушениями стали несоблюдение требований, предписанных знаками или разметкой, проезд на красный свет или на запрещающий жест регулировщика. Российские шоферы также часто нарушали правила обгона или ездили без страховки.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............