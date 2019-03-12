ГИБДД поддержало идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

В ГИБДД поддерживают предложение правительства России о снижении нештрафуемого порога превышения скорости движения с 20 км/ч до 10 км/ч, сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.

По его словам, превышение скорости на 1 км/ч повышает риск смертельного ДТП на 3%, передает ТАСС.

Черников отметил, что водители получают штрафы при превышении скорости на 20 и более км/ч, увеличивая, таким образом, риск смерти на дорогах на 60%. По словам главы ГИБДД, условия для снижения нештрафуемого порога до 10 км/ч должны сложиться в 2020-2021 годах, отметив, что перед этим необходимо провести инспекцию всех автомобильных дорог и подготовить в регионах проекты организации городского дорожного движения и общественных перевозок.

В прошлом году правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по повышению ответственности за нарушения ПДД, в том числе, вернуть штраф за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что снижение нештрафуемого порога является перспективным.

В «Единой России» выступили против возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч, заявив, что такое решение было бы нецелесообразным.