Автомобилистам вернут наказание за превышение лимита скорости на 10 км/ч

Правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД; в частности, возможно возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

До 1 марта 2019 года МВД и Минтранс должны внести предложения по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст поручений по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов.

С 1 марта 2013 года превышение лимита менее чем на 20 км/ч ненаказуемо; в 2014 году МВД уже подготавливало законопроект об отмене этого порога, документ был направлен в правительство, однако не дошел до Госдумы.

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения.

Согласно данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.

Отмечается, что это самое распространенное нарушение ПДД. Источник, знакомый с работой камер в Москве, заявил, что возвращение штрафа только в столице может обернуться 50 млн дополнительных штрафов ежегодно – это вдвое больше, чем за все нарушения ПДД.

В ГИБДД на эту тему высказываются осторожно. Глава ведомства Михаил Черников назвал «неправильной» существующую практику, когда водители выбирают скорость по принципу «знак + 20 км/ч».

Однако, по его мнению, менять норму можно только после «ревизии улично-дорожной сети»: «Надо понять, насколько на той или иной улице ограничение скорости выверено».

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре заявила, что «скоростной порог разумно уменьшить в городах, особенно с учетом безопасности возле учебных заведений», а за городом следует увеличить скоростной режим.

«Там, где власти хотели добиться скорости потока в 60 км/ч, давно уже стоят знаки «40», поэтому проблемы нет», – считает юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева.

Она добавила, что статистики, подтверждающей рост аварийности из-за превышения скорости на 10–20 км/ч, пока не представлено.

Акимов также поручил МВД и правительству Москвы до 1 февраля 2019 года «представить предложения» по усилению ответственности за превышение скорости, использование «подложных или нечитаемых» номеров, нарушение правил стоянки и остановки.

Другое поручение касается фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью камер. При этом тестовый запуск такой системы в Москве переносился уже несколько раз. В столице камера за день фиксирует до 40 тыс. машин – базы данных ГИБДД и Российского союза автостраховщиков (РСА) не выдержат такого количества обращений. После многочисленных совещаний была разработана такая схема: РСА формирует массив данных о действующих полисах и автовладельцах, ГИБДД «обогащает» их информацией о номерах их транспортных средств.

Столичный Центр организации дорожного движения будет использовать базу для фильтрации нарушителей, однако необходимый софт до сих пор не разработан – для этого нужна доработка Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД, которую курирует департамент информационных технологий МВД.

Согласно поручению Акимова, «интеграция информационных баз» должна произойти в январе 2019 года.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что «государство вкладывает миллиарды в создание современных дорог, но власти устанавливают совершенно необоснованные скоростные ограничения». Все это «потому, что на камерах уже давно делают бизнес, прибыль ставится во главу угла».

Таким образом, «сначала необходимо разобраться с подобными дорожными ловушками и только потом обсуждать вопрос сокращения порога с 20 до 10 км/ч». В ином случае «это выглядит как очередная попытка залезть гражданам в карман».

Ранее сообщалось, что МВД ввело мораторий на «замучившие всех» поправки в ПДД.