МВД ввело мораторий на «замучившие всех» поправки в ПДД

На изменения в правила дорожного движения введен мораторий, сообщил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

По его словам, «некий мораторий» решено ввести в «системе ведомства», поправки в ПДД всех уже «замучили и запутали», поэтому МВД новые инициироваться не будут, процесс «поставлен на паузу», передает ТАСС.

При этом в МВД не могут гарантировать, что поправки не будут вносить правительство или отдельные министерства, но МВД намерено «пока эту деятельность немного приостановить».

Глава ГИБДД Михаил Черников призвал «не баловаться этими изменениями», поскольку новые правила «в большей степени до населения не доводятся». По его словам, в автошколах возник запрос на «дополнительные экзамены или курс, где будут читать, что нового введено».

«Понятно, что это систематизировать практически невозможно, потому что это потребует больших затрат. Может быть, сделать это можно на каком-то информационном ресурсе», – заявил он.