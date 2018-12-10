В России возросло число выписанных за нарушения ПДД штрафов

Число выписываемых за нарушение ПДД штрафов в 2018 году увеличилось, свидетельствует статистика МВД.

За первые 10 месяцев 2018 года было наложено свыше 112,3 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает RT со ссылкой на данные ведомства.

За аналогичный период 2017 года было наложено 94,9 млн подобных наказаний, что на 20% меньше, чем в нынешнем году.

В ноябре был представлен законопроект ГИБДД, предусматривающий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей.