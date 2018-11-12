Определена сумма штрафа за опасное вождение

В ГИБДД разработали законопроект, предусматривающий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность – штраф в размере 5 тыс. рублей», – сказал Черников в интервью ТАСС.

Черников отметил, что в Госдуме рассматривают и другие законопроекты, касающиеся дорожного движения.

«Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тыс. рублей», – сообщил глава ведомства.

Минтранс, по его словам, также разработал проект закона, касающийся установления ответственности перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей

Также Черников добавил, что общественность и эксперты высказались за объединение «города» и «площадки» в правилах приема экзаменов на водительские права.

«Предложенные изменения получили широкий отклик со стороны граждан, профессионального и экспертного сообщества. Только по результатам общественного обсуждения поступило более 800 отзывов и предложений. Их анализ свидетельствует о диаметрально противоположенных точках зрения на проект, при этом значительная их часть характеризует его позитивно с конкретными конструктивными предложениями», – заявил глава ГИБДД.

Напомним, в августе Минтранс и Минобрнауки раскритиковали инициативу ГИБДД по объединению «площадки» и «города» в экзамене по вождению.

К 2024 году планируется снизить смертность населения от дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза, рассказал Черников.

Представители Госавтоинспекции в 2018 году побывали на семинаре, посвященном стратегии Vision Zero в Швеции. «Эта стратегия ориентирована на то, чтобы полностью исключить гибель людей на дорогах. Опыт наших европейских коллег оказался нам весьма полезен и актуален», – сказал глава ведомства.