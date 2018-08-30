Минтранс и Минобрнауки выступили против реформы экзамена по вождению

Предложение ГИБДД ввести единый экзамен по вождению вместе нынешнего разделения на две части – «площадку» и «город» – вызвало критику у других ведомств.

Против предложения объединить экзамен по вождению уже выступили представители российских автошкол, теперь к ним присоединилось и Министерство транспорта, пишет «Коммерсант».

В частности, чиновники считают, что проверка навыков вождения грузовиков в городских условиях может угрожать другим участникам движения. Соответствующую позицию ведомства озвучил начальник управления Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс) Минтранса Николай Виблый. Письмо Минтранса уже направлено в МВД. В нем, например, указывается, что «не определены критерии выполнения испытательного упражнения, возможность или невозможность его выполнения в заданных условиях. Имеются риски нанесения вреда здоровью, имуществу других участников движения».

Кроме того, в Минтрансе обеспокоены возможностью аннулирования результатов экзамена постфактум (и соответственно аннуляцией прав) при выявленных нарушениях процедуры тестирования.

Вопросы к готовящейся реформе возникли и у Минобрнауки. В образовательном ведомстве обратили внимание на новый термин, который предполагается ввести в ПДД) – «обучающий вождению» – то есть педагог, «соответствующий профстандартам и квалификационным требованиям». Если объединенный экзамен сдается на автомобиле автошколы, то обучающий вождению находится в салоне машины, что как раз противоречит профстандарту педагога профобучения.

Напомним, несколько месяцев назад глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что Госавтоинспекция собирается объединить две части практического экзамена на вождение в одну, объединяющую проверки навыков вождения на площадке и в реальных условиях. Причем новый экзамен пообещали сделать жестче.

В ГИБДД готовящиеся изменения аргументируют тем, что это сэкономит время и граждан и сотрудников ГИБДД, и ссылаются на опыт ряда стран, в том числе Германии.

В данный момент судьба проекта ГИБДД зависит от позиции Минэкономики: ведомство должно дать оценку документу.