Новый экзамен на водительские права пообещали сделать строже

Новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Это будет более строгий экзамен, более четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств (в условиях реального вождения)», – цитирует Черникова РИА «Новости».

Также глава ГИБДД отметил, что процесс принятия нового экзамена может занять «не один день и не один месяц».

По словам Черникова, в настоящее время ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению. Чтобы уделить этому больше времени, как пояснил Черников, «площадку» и «город» объединят в одну часть.

«Водитель, получая завтра удостоверение, самостоятельно будет двигаться. В этом более важная часть», – добавил глава ГИБДД.

Ранее Черников сообщил, что Госавтоинспекция собирается объединить две части практического экзамена на вождение в одну, объединяющую проверки навыков вождения на площадке и в реальных условиях.