ГИБДД анонсировала изменения в сдаче экзаменов на права

ГИБДД подготовила ряд изменений, касающихся экзаменов на сдачу водительских удостоверений, в частности, планируется объединить испытания в городе и на учебной площадке, заявил генерал-майор полиции начальник ГУОБДД (ГИБДД) Михаил Черников.

По словам Черникова, не более 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза, что свидетельствует о слабом уровне подготовки, передают СМИ.

«Мы готовим ряд изменений. Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части – площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», – заявил начальник ГИБДД.

Он отметил также, что для того, чтобы увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут включены элементы площадки.

«Сейчас изменения обсуждаются с Министерством образования и науки. Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», – заявил Черников.