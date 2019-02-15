Минтранс поддержал инициативу о штрафе за превышение скорости на 10-20 км/ч

Министерство транспорта поддерживает идею об установлении административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10-20 км/ч.

В Минтрансе сообщили, что позиция ведомства по вопросу введения штрафа направлена в МВД, передает ТАСС.

Ранее в пятницу вице-премьер Максим Акимов заявлял, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч является перспективным.

В декабре 2018 года правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД, включая возможное возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.