В кабмине поддержали идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что снижение в России нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч является перспективным.

«Мне кажется эта идея перспективной, правильной», – заявил Акимов в кулуарах Гайдаровского форума, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что положительно оценивает идею ужесточения ответственности, по его словам, это благоприятно повлияет на безопасность российских дорог.

Акимов сказал, что нештрафуемый порог в 20 км/ч был прописан из-за отсутствия технической возможности устанавливать точную скорость движения автомобилей.

В декабре 2018 года правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД, включая возможное возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.