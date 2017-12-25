Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен.

Причиной наезда такси на пешеходов в Москве в субботу, по основной на данный момент версии, стал заснувший водитель. Сам таксист Анарбек Чынгыз на допросе рассказал, что в день происшествия за рулем находился 20 часов, поспав до этого лишь два–три часа. По его словам, он хотел нажать на тормоз, чтобы пропустить пешеходов, но «на какую-то секунду» отключился и случайно нажал на газ.

Мужчина отметил, что не был пьян, так как не употребляет алкоголь. С места происшествия же он убежал, так как испугался, что собравшиеся вокруг люди его «убьют».

Сам Чынгыз рассказал, что в Москве работает месяц и никогда он не нарушал правила.

Ранее ЦОДД в Twitter привел данные водительского удостоверения таксиста: «Анарбек уулу Чынгыз, 22.04.1990 (дата рождения), Кыргызстан». Разрешение на осуществление перевозок действительно до 2022 года, но спецаккредитации, позволяющей подъезжать к стадионам в период чемпионата мира по футболу, у водителя не было, передает ТАСС

Напомним, вечером 16 июня в центре Москвы в районе дома 5/2 по улице Ильинке произошло ДТП: на пешеходном переходе автомобиль такси резко дал газ, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Водитель выскочил из машины и попытался убежать с места аварии, выкрикивая на ходу: «Не убивайте, не надо!» – однако в конечном итоге был задержан. Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Пострадавшие в результате ДТП восемь человек обратились к медикам. Среди них две гражданки Мексики, двое азербайджанских граждан, украинец и двое россиян. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили , что семь пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что бригады скорой помощи прибыли на место происшествия в течение семи минут. В посольстве Мексики уточнили, что «две мексиканские гражданки получили легкие ранения, их состояние здоровья стабильное и вне опасности».

«То, что сейчас произошло, требует глубокого изучения. Следствие, конечно, разберется, действительно ли он заснул или специально нажал на педаль газа. Я видел это видео, там не очень понятно, потому что сонный человек вывернуть так руль не сможет. Может, задремал, правда, но он тормозит перед впереди стоящим автомобилем, потом резко выворачивает вправо и набирает скорость, давя на педаль газа, начинает сметать людей. Вопрос не такой однозначный, как кажется», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Журналист Максим Кононенко также отметил странности в том, как повел себя автомобиль спящего таксиста. «Мне кажется, тут что-то психиатрическое», – написал он у себя в Twitter.

Пересмотрел видео наезда много раз. И на «не справился с управлением» не похоже. Но и на теракт не похоже. Мне кажется, тут что-то психиатрическое. — максим кононенко (@kononenkome) 17 июня 2018 г.

Однако в любом случае сонный водитель – это не меньшая опасность, чем пьяный за рулем, подчеркнул Лысаков. Транспортное средство – это источник повышенной опасности. Это полторы–две тонны металла. «А если человек пьяный или заснувший – это одинаковая практически ситуация – то это просто неуправляемый снаряд, который просто все сметет на своем пути. Таких случаев много, когда человек задремал и все. А машина может сотни метров проходить за секунду. Сонный водитель – это нонсенс, водитель должен быть бодр, контролировать ситуацию, дорогу, автомобиль и себя», – добавил собеседник.

Это опасно и для обычных водителей, которым всегда советуют избегать ночной езды, длительной езды после тяжелого рабочего дня, а также просят отдыхать, выходить, дышать воздухом, делать перерыв – 10–15 минут поспать, подчеркнул депутат. Конечно, для профессиональных перевозчиков должен быть режим рабочего дня прежде всего, так как элементарная переработка заканчивается зачастую ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Однако это основано на чувстве здравого смысла водителя.

«Но когда человек ставит цель заработать как можно больше денег любой ценой, то, конечно, он засыпает незаметно. Сон, как смерть, незаметно подбирается, гласит поговорка. Это даже не то что жажда к наживе, а желание выжить в современных экономических условиях, особенно для гастарбайтеров», – отметил эксперт.

У самих агрегаторов есть техническая возможность отследить время работы водителей. Но проблема в том, что все агрегаторы разобщены, указал Лысаков. Кроме того, у нас дают разрешение не на человека, а на автомобиль. При этом отсутствуют единые реестры водителей и транспортных средств, доступные всем агрегаторам, и человек может отработать с одним агрегатором день, потом подключиться к другому и продолжить работать без отдыха. Получается возможность бесконтрольного стихийного получения заказов и ненормированного рабочего дня. «Поэтому, конечно, такие случаи есть, когда люди засыпают за рулем», – добавил депутат.

Это проблема, которую следует решать с помощью технических, технологических и законодательных способов, подчеркнул Лысаков.

«Необходима возможность поставить под контроль рабочий день таксиста, чтобы он не мог подключиться к другой программной платформе, отработав уже одну смену. То есть перекрыть возможность работать в две–три смены.

Для этого необходимо создавать реестр с указанием данных и автомобиля, и водителя, чтобы иметь возможность автоматически блокировать передачу заказа человеку, который уже восемь часов отработал. Это несложно сделать технически», – отметил собеседник.

В то же время Лысаков отметил, что для начала вся сфера нуждается в законодательном регулировании, так как она последние 30 лет дерегулирована. До этого какие-либо отдельные шаги – блокировки, контроль над агрегаторами – невозможны, потому что в законодательстве не закреплено само понятие «агрегатора». Ничего мы заблокировать не можем, пока не будет принят комплексный закон.

«Сейчас в профильном комитете Госдумы группа депутатов, в которую вхожу и я, внесли законопроект по регулированию сферы таксомоторных перевозок. В нем учтены права и обязанности всех участников рынка – водителей, работодателей, пассажиров», – рассказал депутат.

Остроту проблемы подчеркивает и тот факт, что это далеко не первый инцидент в Москве с наездом на людей с участием общественного транспорта и такси. Так, в конце декабря прошлого года у станции метро «Сходненская» рейсовый автобус № 267 выехал на тротуар и полностью снес остановку, в результате чего пострадали три человека, один из которых был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Причем виновником ДТП, по предварительной версии, стал таксист, который подрезал автобус, в результате чего тот потерял управление и вылетел на пешеходную зону.

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Всего за четыре дня до этого у метро «Славянский бульвар» произошла другая трагедия : рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Под колесами транспортного средства погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Над водителем Виктором Тихоновым до сих пор продолжается судебный процесс, его домашний арест продлен до 11 июля. По версии следствия, он неправильно остановил автобус (под углом, а не вдоль тротуара), а затем не принял всех необходимых мер, чтобы остановить съезжающее на пешеходную зону транспортное средство. Однако защита с этим не согласна, утверждая, что обвинение приводит недопустимые доказательства. По мнению адвоката, причиной могла быть техническая неисправность или же состояние дорожного покрытия.

Помимо вопросов о том, как повысить подготовку водителей такси и общественного транспорта, обеспечить соблюдение ими норм рабочего времени, а также улучшить техническое состояние транспортных средств и дорожного покрытия, все эти аварии поднимают и другую важную проблему. И состоит она в том, как обеспечить безопасность пешеходов. И работа в этом направлении активно идет уже давно. В Москве в местах наибольшего скопления пешеходов вблизи проезжей части – около метро, на остановках и т. д. – устанавливаются бетонные блоки и заграждения, препятствующие выезду автотранспорта на пешеходные зоны.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в данном случае в вопросе о том, как оградить пешеходов от опасности наезда, московские власти используют в том числе и европейский опыт. В Европе данный вопрос особенно остро встал после ряда терактов, в которых использовались автомобили, давящие пешеходов. Причем европейцы пришли к выводу, что необязательно раскладывать бетонные блоки или растягивать колючую проволоку – заграждения можно сделать незаметными, гармоничными с общим обликом города, оформить их как клумбы, столбики, колонны. Обеспечить в этом случае проход для колясок, велосипедов и прочие удобства тоже вполне можно.