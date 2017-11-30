Власти Москвы разъяснили установку бетонных блоков у метро

Бетонные блоки, которые устанавливают у станций метро и подземных переходов в Москве, уберут после новогодних праздников, сообщила глава пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Она напомнила, что работа по организации безопасности – оборудованию пространств заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в местах массового скопления людей, – проводится не первый год.

«Таких блоков будет установлено около 800. Их будут ставить не только у метро, но и на улицах – в местах массового скопления людей. В том числе там, где проводится фестиваль «Путешествие в Рождество». Их устанавливают для обеспечения безопасности новогодних мероприятий. Бетонные блоки планируется убрать после новогодних праздников», – сказала Романова RT.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что у входов в подземные пешеходные переходы возле станций московского метро начали устанавливать заграждения. В частности, бетонные блоки появились около станций «Славянский бульвар», «Авиамоторная», «Калужская», «Выхино», «Тушинская» и других.

Меры были предприняты после того, как 25 декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Погибли четыре человека, более 10 получили ранения.