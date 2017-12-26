Семьям погибших в ДТП на Славянском бульваре пообещали по 1 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник поручил выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в аварии возле станции метро «Славянский бульвар».

«Прошу сегодня же внести проект постановления о выплате компенсаций, материальной помощи пострадавшим и семьям погибших», – цитирует Собянина пресс-служба мэрии.

Собянин подписал распоряжение правительства Москвы, согласно которому, семьи погибших получат единовременно выплату в размере 1 млн рублей. Пострадавшие получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.

Также власти выплатят по 100 тыс. рублей пострадавшим, которым не потребовалась госпитализация. Мэрия возьмет на себя и расходы на похороны – из расчета 110 тыс. рублей на каждого погибшего.

Во вторник сообщалось, что опознаны все погибшие в ДТП с въехавшим в переход автобусом на Славянском бульваре. Авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла в понедельник.