Автобус въехал в пешеходный переход в Москве, есть жертвы

Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. По предварительным данным, погибли пять человек.

«Пассажирский автобус съехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар», – со ссылкой на собеседника сообщает «РИА Новости».

По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда - водитель автобуса не справился с управлением, после того, как его занесло на скользкой дороге, сообщает Telgram-канал Mash.

По данным источников, в результате аварии на западе Москвы погибли пять человек, пострадали 15 человек. В ГИБДД пока подтверждают информацию о четырех погибших.

По словам очевидцев, вылетев в подземный переход, автобус сбил нескольких человек, поднимавшихся наверх. Одна из пострадавших – 17-летняя девушка. У нее крайне тяжелые ранения: переломы, а также травма головы.

В настоящее время спасатели извлекают раненых и погибших из-под автобуса.

Водитель автобуса задержан. В ближайшее время его доставят к следователю на допрос в УВД ЗАО.

По словам источника, в настоящее время рассматриваются две версии ДТП: автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза.