Опознаны все погибшие в ДТП с въехавшим в переход автобусом в Москве

Личности всех погибших в результате аварии в Москве, где автобус въехал в подземный переход, установлены, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Получить подробную информацию можно на горячей линии столичного Департамента здравоохранения, говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, шестеро – в состоянии средней тяжести, один – в удовлетворительном.

Напомним, в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре, в результате чего, по разным данным, пострадали порядка 15 человек, пятеро погибли.

Водитель автобуса задержан, в ситуации разбирается следствие.