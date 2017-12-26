Съехавший в переход автобус оказался оборудован видеорегистратором

Автобус, который въехал в подземный переход у станции московского метро «Славянский бульвар», был оборудован бортовым видеорегистратором.

Правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя, говорится в сообщении микроблоге «Московский транспорт» в Twitter.

Тем временем неравнодушные москвичи несут к подземному переходу у метро «Славянский бульвар» цветы и свечи. Рабочие «Гормоста» завершают монтаж перил, которые снес автобус, и снимают поврежденную облицовку с входной конструкции перехода, передает РИА «Новости».

В понедельник в «Группе ГАЗ» сообщили, что водитель, по предварительной информации, «не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем».

Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Водитель автобуса задержан. В результате аварии, по последним данным, погибли пять человек, около 15 получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».