ГАЗ: Водитель автобуса на Славянском бульваре не пытался тормозить

«Группа ГАЗ» обнародовала предварительный анализ ДТП, произошедшего в понедельник в Москве у станции метро «Славянский бульвар», в результате которого погибли пять человек, около 15 получили травмы.

Согласно предварительным данным, в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования, передает РИА «Новости».

В компании «с большой долей вероятности» предполагают, что водитель «не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем». В противном случае автобус бы гарантированно остановился, констатируют специалисты.

Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Водитель автобуса задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».