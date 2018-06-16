Такси сбило восемь пешеходов на переходе в центре Москвы

В результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали восемь человек, водителя задержали, сообщили в столичном ГУ МВД.

В ведомстве уточнили РИА «Новости», что ДТП произошло в районе дома 5/2 по улице Ильинка. Водитель выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

К медикам обратились восемь человек.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Как сообщил Центр организации дорожного движения правительства Москвы, водитель такси имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии. Водитель также заверил, что совершил наезд не специально.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

В начале мая на пересечении Каширского шоссе и улицы Кошкина произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.