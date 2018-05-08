Автомобиль задавил пешеходов на тротуаре после ДТП в Москве

На пересечении Каширского шоссе и улицы Кошкина произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как передает Telegram-канал Mash, в результате столкновения, один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

В результате ДТП пострадали четыре человека.

Напомним, ранее начальник УГИБДД Москвы Виктор Коваленко назвал несколько проблемных улиц, являющихся очагами ДТП.