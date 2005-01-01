Опубликовано видео допроса наехавшего на пешеходов таксиста

Таксист, наехавший на пешеходов в Москве, рассказал в полиции, как все произошло.

Допрос проводился «в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка», – сообщает ГУ МВД по Москве.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В полиции решили опубликовать видео, «учитывая значительный резонанс происшествия».

На допросе мужчина рассказал, что в Москве работает месяц, в тот день за рулем он находился 20 часов, до этого спал два-три часа. Никогда он не нарушал правила. По его словам, он хотел нажать на тормоз, чтобы пропустить пешеходов но «на какую-то секунду» отключился и случайно нажал на газ. Убежал он с места происшествия, потому что испугался, что собравшиеся люди его «убьют».

В ответ на вопрос оперативника он сообщил, что не употребляет алкоголь.

Напомним, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. Опубликовано видео ДТП. Водителем оказался гражданин Киргизии.