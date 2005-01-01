На пешеходов в Москве наехал таксист из Киргизии

Установлена личность таксиста, который наехал на пешеходов в центре Москвы, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

ЦОДД в Twitter привел данные водительского удостоверения таксиста: «Анарбек уулу Чынгыз, 22.04.1990 (дата рождения), Кыргызстан».

Разрешение на осуществление перевозок действительно до 2022 года, но спецаккредитации, позволяющей подъезжать к стадионам в период чемпионата мира по футболу, у водителя не было, передает ТАСС.

«По словам виновника ДТП – наезд не преднамеренный», – сообщает ЦОДД.

Источник в экстренных службах сообщил, что таксист «был трезв, он уснул за рулем». По словам источника, у водителя имеются все необходимые для работы в стране документы.

Как объяснил сам водитель, он уснул, так как работал всю ночь. Водитель также заявил, что пытался сбежать с места происшествия, так как испугался случившегося, сообщил источник.