При наезде такси на пешеходов в Москве пострадали иностранцы

В результате ДТП в центре Москвы, когда водитель такси наехал на людей на пешеходном переходе, пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян.

«Две мексиканские гражданки получили легкие ранения, их состояние здоровья стабильное и вне опасности», – передает РИА «Новости» сообщение посольства Мексики в России.

В диппредставительстве отметили, что находится в контакте с пострадавшими мексиканками и оказывает им всю необходимую консульскую помощь и поддержку.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что семь пострадавших при наезде такси на пешеходов находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что бригады скорой помощи прибыли на место происшествия в течение семи минут.

Источник в экстренных службах столицы, среди пострадавших два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец.

Ранее в субботу сообщалось, что в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали восемь человек, водителя задержали.